Шойгу – идеальный козел отпущения в провалах россии, – Пионтковский назвал еще одного претендента

Российская армия терпит сокрушительное поражение на фронте в Украине. Кремль ищет виновника, на которого можно было бы повесить вину за разгром российских войск.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, сейчас в российских медиа, а также в соцсетях раздается все больше критики в адрес сергея Шшойгу.

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Пионтковский отметил, что профессиональные российские военные презирают министра обороны. А поток негативной информации, который сейчас появился в информационном пространстве по поводу шойгу, одобряют в кремле.

Шойгу – идеальный кандидат на роль козла отпущения в провалах россии,

– отметил Пионтковский.

"Путин пытается прикрыться шойгу"

Публицист добавил, что на самом деле есть 2 виновника в поражении российской армии в войне в Украине:

президент российской федерации владимир путин, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами;

министр обороны россии сергей шойгу.

"Еще начальник генштаба вооруженных сил валерий герасимов, но он не считается. Это слишком незначительная фигура для показательного процесса", – отметил Пионтковский.

Поэтому российский диктатор, чтобы обезопасить себя, решил сделать виновным в провалах российской армии именно министра обороны.

Путину в этой ситуации легче всего прикрыться шойгу,

– отметил российский публицист.

Андрей Пионтковский рассказал о положении шойгу: смотрите видео

Российская армия терпит поражение в Украине