Кого родит беременная Регина Тодоренко: российские СМИ назвали пол

Украинская телеведущая Регина Тодоренко только вчера получила предложение женитьбы от российского певца Влада Топалова. Сегодня же российские СМИ начали распространять информацию о поле будущего первенца звездной пары.

Об этом сообщили инсайдеры в российском издании Super.

По информации журналистов, 28-летняя экс-ведущая программы "Орел и решка" ожидает появление первенца в декабре 2018 года. Источники издания сообщили, что Тодоренко родит мальчика от артиста Влада Топалова.

Читайте также: История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 20 Лип 2018 р. о 2:36 PDT

Первые слухи об ожидании первенца от Влада Топалова появились после провокационного сообщения Регины, где она заявляла, что "почти 9 месяцев вынашивает это чудо, которое совсем скоро появится на свет". Также пышное платье словно подчеркивало ее округлившийся живот. Впоследствии оказалось, что звезда имела в виду шоу "Пятница с Региной" как свое детище.

Но несколько недель назад она появилась с Владом Топаловым на красной дорожке российской премии, где надела широкое платье из-под которого, по наблюдениям фанатов и журналистов, просматривался беременный живот. 25 июля артист неожиданно сделал предложение женитьбы Регине Тодоренко.