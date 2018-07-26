21:36
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, сегодня
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кого родит беременная Регина Тодоренко: российские СМИ назвали пол

159 Читати новину українською
Кого родит беременная Регина Тодоренко: российские СМИ назвали пол
Кого родит беременная Регина Тодоренко: российские СМИ назвали пол / Instagram / @reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко только вчера получила предложение женитьбы от российского певца Влада Топалова. Сегодня же российские СМИ начали распространять информацию о поле будущего первенца звездной пары.

Об этом сообщили инсайдеры в российском издании Super.

По информации журналистов, 28-летняя экс-ведущая программы "Орел и решка" ожидает появление первенца в декабре 2018 года. Источники издания сообщили, что Тодоренко родит мальчика от артиста Влада Топалова.

Читайте также: История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова

 

Первые слухи об ожидании первенца от Влада Топалова появились после провокационного сообщения Регины, где она заявляла, что "почти 9 месяцев вынашивает это чудо, которое совсем скоро появится на свет". Также пышное платье словно подчеркивало ее округлившийся живот. Впоследствии оказалось, что звезда имела в виду шоу "Пятница с Региной" как свое детище.

Но несколько недель назад она появилась с Владом Топаловым на красной дорожке российской премии, где надела широкое платье из-под которого, по наблюдениям фанатов и журналистов, просматривался беременный живот. 25 июля артист неожиданно сделал предложение женитьбы Регине Тодоренко.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Регина Тодоренко Звездные мамы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
сегодня, 21:01 Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
сегодня, 20:01 Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
Євгенія Мазур
Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде
сегодня, 19:15 Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде
Ірина Шиба
Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
сегодня, 19:03 Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
Яніна Ткачук
Полный гид по iOS 12: какие изменения ждут пользователей iPhone
сегодня, 18:05 Полный гид по iOS 12: какие изменения ждут пользователей iPhone
Михайло Года
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук