ВСУ уничтожили майора-предателя, который родился в Киеве, а воевал за россиян
Источник:Анатолий Штефан
Украинские военные убили на фронте майора-предателя, который перешел на сторону врага и воевал против Украины. Он вернул свое оружие против страны, в которой вырос, где учился и служил.
ВСУ ликвидировали очередного коллаборанта Романа Максименко, который долгое время служил в оккупационной полиции Крыма. После выхода на пенсию ему захотелось то ли “приключений”, то ли денег, и он подался наемником в “Вагнер”.
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Бесславная жизнь и смерть коллаборанта
Предатель Роман Григорьевич Максименко родился в Киеве 11 января 1978 года. В 1995 году окончил школу, а в 2001 окончил Харьковское высшее авиационное училище, после чего служил в Крыму оператором, а затем начальником РЛС.
После обучения и службы перебежчик пошел работать в симферопольскую милицию следователем-криминалистом. В январе 2023 года он ушел на пенсию. Через два месяца предатель Максименко решил достичь дна коллаборационизма и подписал контракт с ЧВК "Вагнер".
Когда ему предложили быть инструктором в лагере подготовки, он отказался и пошел лично убивать украинцев. Даже после того, как получил профессию сапера, он отказался и от нее и решил стать командиром штурмовой группы. Коллаборационист недавно был успешно "демобилизован" воинами ВСУ.
Предатели Украины долго не живут
- 10 марта ряд телеграмм-каналов распространили видео, на котором изображена парковка возле многоэтажки, на которой – уничтожен взрывом автомобиль. Отмечается, что в нем находился "уважаемый" "днровец", экс-сотрудник СБУ Игорь Циферов.
- Чуть ранее, в феврале в оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали местного предпринимателя-коллаборанта. Александр Галий одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.
- А вот на Пасху в оккупированном Бердянске ликвидировали организатора застенков, где издевались над украинцами. Евгения Ананьевского ликвидировали с помощью взрывного устройства, заложенного под автомобиль.
- В Энергодаре же вообще произошел случай мгновенной кармы. Предателя, который согласился сотрудничать с врагом, переехал вражеский БТР.
- Российским чиновникам, кстати, тоже лучше не соваться на украинскую землю. 13 мая 2024 года на оккупированной части Украины неизвестные взорвали машину депутата Астраханской областной думы Дениса Харитонова. В момент взрыва он находился в авто.