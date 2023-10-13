Об этом нужно сообщать спецслужбам, – ГУР о контактах с уехавшими в Россию украинцами
Трагедия в селе Гроза в Харьковской области показала, насколько сильно агентное влияние имеет Россия среди украинских коллаборантов. В конце концов, украинцы должны быть внимательны к гражданам, которые выехали в Россию после начала войны или с деоккупацией определенной территории нашего государства.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он попросил сообщать в правоохранительные органы, если такие люди пытаются что-либо выяснить, передает 24 Канал.
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Юсов рассказал, как ГУР МО борется с коллаборантами в Украине
Представитель разведки подчеркнул, что Силы безопасности и обороны активно работают в направлении борьбы с коллаборантами в нашем государстве. В частности, он подчеркнул, что ГУР регулярно получает сообщения от СБУ о разоблачении очередных коллаборантов и предателей, которые помогали врагу уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру, а также ударять по нашим защитникам.
"Это процесс (борьбы с коллаборантами – 24 Канал), который продолжается постоянно, контрразведывательная работа – это не тот момент, когда можно один раз отработать и забыть. Агрессор бросает большой ресурс и привлекает разветвленную сеть для того, чтобы поддерживать ее и вербовать и находить все новых агентов", – сказал Юсов.
Он также отметил, что очень часто, особенно во время деоккупации украинских территорий, вражеские спецслужбы могут оставлять намеренно скрытые агенты, которые будут продолжать работу на государство-агрессора и передают россиянам информацию. Именно поэтому он призвал граждан Украины к бдительности и вниманию.
Если к вам вдруг обращаются люди, уехавшие вместе с захватчиками или находящиеся на территории государства-агрессора, даже, казалось бы, по бытовым вопросам, это сразу должно вызвать определенную настороженность. И об этом нужно сообщать представителям правоохранительных органов и спецслужб,
– подчеркнул Юсов.
Что известно о ракетном ударе по селу Гроза
- Россия нанесла удар по Грозе в Харьковской области 5 октября во время поминального обеда. Тогда чтили память погибшего военного, но были сами гражданские.
- В результате этой атаки погибли 59 жителей села. В конце концов стало известно, что оккупанты атаковали Грозу с помощью баллистической ракеты "Искандер-М", которую запустили с территории Белгородской области.
- В СБУ рассказали, что этот удар был направлен с помощью корректировщиков. Ими оказались братья Мамоны, жившие в этой деревне, а во время войны занимались коллаборационной деятельностью вместе с оккупантами. Пока они выехали в Россию и работают на спецслужбы страны-агрессора.