Об этом нужно сообщать спецслужбам, – ГУР о контактах с уехавшими в Россию украинцами

Трагедия в селе Гроза в Харьковской области показала, насколько сильно агентное влияние имеет Россия среди украинских коллаборантов. В конце концов, украинцы должны быть внимательны к гражданам, которые выехали в Россию после начала войны или с деоккупацией определенной территории нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он попросил сообщать в правоохранительные органы, если такие люди пытаются что-либо выяснить, передает 24 Канал.

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Юсов рассказал, как ГУР МО борется с коллаборантами в Украине

Представитель разведки подчеркнул, что Силы безопасности и обороны активно работают в направлении борьбы с коллаборантами в нашем государстве. В частности, он подчеркнул, что ГУР регулярно получает сообщения от СБУ о разоблачении очередных коллаборантов и предателей, которые помогали врагу уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру, а также ударять по нашим защитникам.

"Это процесс (борьбы с коллаборантами – 24 Канал), который продолжается постоянно, контрразведывательная работа – это не тот момент, когда можно один раз отработать и забыть. Агрессор бросает большой ресурс и привлекает разветвленную сеть для того, чтобы поддерживать ее и вербовать и находить все новых агентов", – сказал Юсов.

Он также отметил, что очень часто, особенно во время деоккупации украинских территорий, вражеские спецслужбы могут оставлять намеренно скрытые агенты, которые будут продолжать работу на государство-агрессора и передают россиянам информацию. Именно поэтому он призвал граждан Украины к бдительности и вниманию.

Если к вам вдруг обращаются люди, уехавшие вместе с захватчиками или находящиеся на территории государства-агрессора, даже, казалось бы, по бытовым вопросам, это сразу должно вызвать определенную настороженность. И об этом нужно сообщать представителям правоохранительных органов и спецслужб,

– подчеркнул Юсов.

Что известно о ракетном ударе по селу Гроза

Во время оккупации села Гроза в Купянском районе Харьковской области братья Мамоны, корректировавшие российский ракетный удар, в результате которого погибли десятки человек, сотрудничали с оккупантами. В конце концов после освобождения села ВСУ эти братья бежали в Россию и уже проводили свою агентную деятельность из страны-агрессора.