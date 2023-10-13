Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він попросив повідомляти у правоохоронні органи, якщо такі люди намагаються щось з'ясувати, передає 24 Канал.
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Юсов розповів, як ГУР МО бореться з колаборантами в Україні
Представник розвідки наголосив, що Сили безпеки і оборони активно працюють в напрямку боротьби з колаборантами у нашій державі. Зокрема, він підкреслив, що ГУР регулярно отримує повідомлення від СБУ про викриття чергових колаборантів і зрадників, які допомагали ворогу нищити українську цивільну інфраструктуру, а також вдаряти по наших оборонцях.
"Це процес (боротьби з колаборантами – 24 Канал), який триває постійно, контррозвідувальна робота – це не той момент, коли можна один раз відпрацювати й забути. Агресор кидає великий ресурс і залучає розгалужену мережу для того, щоб підтримувати її й вербувати та знаходити все нових агентів", – сказав Юсов.
Він також зауважив, що дуже часто, особливо під час деокупації українських територій, ворожі спецслужби можуть залишати навмисно прихованих агентів, які продовжуватимуть роботу на державу-агресора і передають росіянам інформацію. Саме тому він закликав громадян України до пильності й уваги.
Якщо до вас раптом звертаються люди, які виїхали разом з загарбниками або перебувають на території держави-агресора, навіть, здавалося б, з побутових питань, це одразу має викликати певну настороженість. І про це треба повідомляти представникам правоохоронних органів і спецслужб,
– наголосив Юсов.
Що відомо про ракетний удар по селу Гроза
- Росія завдала удару по Грозі на Харківщині 5 жовтня під час поминального обіду. Тоді вшановували пам'ять загиблого військового, але були самі цивільні.
- Внаслідок цієї атаки загинули 59 жителів села. Зрештою стало відомо, що окупанти атакували Грозу з допомогою балістичної ракети "Іскандер-М", яку запустили з території Бєлгородської області.
- У СБУ розповіли, що цей удар був спрямований за допомогою коригувальників. Ними виявилися брати Мамони, які жили в цьому селі, а під час війни займалися колабораційною діяльністю разом з окупантами. Наразі вони виїхали в Росію і працюють на спецслужби країни-агресорки.