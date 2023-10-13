Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він попросив повідомляти у правоохоронні органи, якщо такі люди намагаються щось з'ясувати, передає 24 Канал.

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Юсов розповів, як ГУР МО бореться з колаборантами в Україні

Представник розвідки наголосив, що Сили безпеки і оборони активно працюють в напрямку боротьби з колаборантами у нашій державі. Зокрема, він підкреслив, що ГУР регулярно отримує повідомлення від СБУ про викриття чергових колаборантів і зрадників, які допомагали ворогу нищити українську цивільну інфраструктуру, а також вдаряти по наших оборонцях.

"Це процес (боротьби з колаборантами – 24 Канал), який триває постійно, контррозвідувальна робота – це не той момент, коли можна один раз відпрацювати й забути. Агресор кидає великий ресурс і залучає розгалужену мережу для того, щоб підтримувати її й вербувати та знаходити все нових агентів", – сказав Юсов.

Він також зауважив, що дуже часто, особливо під час деокупації українських територій, ворожі спецслужби можуть залишати навмисно прихованих агентів, які продовжуватимуть роботу на державу-агресора і передають росіянам інформацію. Саме тому він закликав громадян України до пильності й уваги.

Якщо до вас раптом звертаються люди, які виїхали разом з загарбниками або перебувають на території держави-агресора, навіть, здавалося б, з побутових питань, це одразу має викликати певну настороженість. І про це треба повідомляти представникам правоохоронних органів і спецслужб,

– наголосив Юсов.

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