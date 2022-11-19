В Херсоне нашли "логово" российских оккупантов, а в нем – полный перечень предателей

В Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Во время них уже удалось обнаружить "логово" оккупантов. Но ценно было не столько оно, сколько находки внутри.

Так, сотрудники ГБР нашли целый список коллаборантов, привлеченных к ответственности за государственную измену. В нем были указаны те, кто служил в так называемой "полиции" оккупантов.

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Предатели пересмотрели сериалов

Как отмечают в ведомстве, правоохранители, которые решили сотрудничать с россиянами, чрезвычайно быстро бежали из Херсона. Из-за спешки они даже не подумали прихватить с собой доказательства своей же измены.

Ценная находка попала в руки сотрудников ДБР. Речь идет о "журнале приема (сдачи) поста и проверки несения службы по охране сооружения Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Также в распоряжении правоохранителей – полные списки, в которых содержатся адреса, звания, а также позывные полицейских-коллаборантов.

Одному из них уже объявили о подозрении

В ДБР уже оценили некоторые из позывных.Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано.

Как отмечают в ведомстве, Вано – бывший сотрудник ГУНП в Херсонской области. Ему ранее заочно сообщили о подозрении в государственной измене. По имеющимся данным, он совместно с представителями так называемой оккупационной "власти" обыскивал полицейских, изымал у них оружие и боеприпасы.

Конечно же, старания Вано оккупанты высоко оценили. Он очень быстро "дослужился" до звания майора, а также вступил в должность заместителя начальника отдела управления. Более того, предатель еще и получил грамоту, в которой его похвалили за высокие результаты работы. Ее он получил к 104-й годовщине создания уголовного розыска России.

Сотрудники ГБР напоминают, что все эти грамоты и краткосрочная похвала от оккупантов будут иметь негативные последствия. Речь идет о возможности позорно провести долгие годы за решеткой. Правоохранители подчеркивают, что это может постичь всех коллаборантов. Сейчас работа по их обнаружению в Херсонской области продолжается.

Добавим, что всем фигурантам готовят заочное уведомление о подозрении в государственной измене. Их ожидает пожизненное заключение, а также конфискация всего имущества.

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