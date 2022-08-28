Коллаборанты звонят в СБУ и признаются, что больше не хотят работать на россиян
Источник:Иван Федоров
Силы сопротивления активно пытаются сорвать подготовку врага к псевдореферендуму на оккупированных территориях. С этой целью только в Мелитопольском районе уничтожены 3 штаба оккупантов и два коллаборанта. На фоне этих событий коллаборанты отказываются сотрудничать с россией.
Коллаборанты пытаются отбелить себя
Об этом в эфире "Единые Новости" рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров. Он сообщил, что в оккупированной Михайловке при непонятных обстоятельствах был уничтожен один из ключевых коллаборантов, который отвечал за организацию "референдума".
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Вероятно, речь идет о гауляйтере Михайловки иване сушко. 24 августа сообщалось, что машину сушко взорвали. Нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что гауляйтера в критическом состоянии доставили в больницу, но не смогли спасти.
Иван Федоров сообщил, что поступило подтверждение из Михайловки о ликвидации так называемого "начальника псевдоотделения полиции". Федоров сообщил, что коллаборанта нашли повешенным.
Речь идет об андрее рыжкове, о гибели которого стало известно накануне. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук 27 августа информировал, что рыжиков когда-то был украинским пограничником.
Мы четко имеем признаки того, что спецслужбы россии делают зачистку,
– сказал Иван Федоров.
Он отметил, что коллаборанты в ответ на зачистку за последние несколько дней обращаются в спецслужбы Украины. По словам Федорова, предатели больше не хотят сотрудничать с оккупантами.
Мэр Мелитополя добавил, что коллаборанты пытаются отбелить себя и заявляют, что не будут участвовать в "референдуме", лишь бы силы сопротивления их не уничтожили.
В Запорожской области ликвидировали "заместителя руководителя" местного "ГАИ"
- 26 августа стало известно, что во временно оккупированном Бердянске взорвалось авто с "заместителем руководителя" местного "ГАИ" александром колесниковым. Предателя госпитализировали с осколочными ранениями.
- В тот же день появилась информация, что александр колесников погиб. Об этом сообщил ряд пропагандистских СМИ. Также информацию подтвердил ряд украинских ресурсов и телеграм-каналов.
- Похожий случай произошел на оккупированной Херсонщине. Там помощника гауляйтера Херсонской области владимира сальдо взорвали в автомобиле. Речь идет об игоре телегине.
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