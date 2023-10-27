Еще не менее 2 месяцев будет под стражей: Коломойскому продлили меру пресечения

Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и легализации имущества незаконным путем. Состоялось очередное заседание по продлению олигарху меры пресечения.

Как пишут СМИ, которые были на заседании Шевченковского районного суда Киева 27 октября, по меньшей мере, два месяца Коломойский будет в следственном изоляторе – то есть до 2 декабря 2023 года. Соответствующее решение приняла судья Елена Мелешак.

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Коломойского будут содержать под стражей

Собственно, прокурор ходатайствовал о продолжении содержания олигарха в изоляторе временного содержания Службы безопасности. Однако речь шла в его заявлении и об альтернативе в виде залога более 3,8 миллиарда гривен.

В то же время адвокаты Коломойского отмечали изменение меры пресечения на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области. Защита заявляла о неудовлетворительном состоянии здоровья олигарха.

Судья, согласовав разглашение медицинских данных с Коломойским, зачитала медицинское заключение от 26 октября, в котором указан значительный список хронических болезней Коломойского и рекомендованное пребывание под наблюдением врача,

– пишут журналисты из зала суда.

Заметим, что перед президиумом судей выступил врач Алексей Паранько. Он подтвердил указанные диагнозы на основе анализов и обследований олигарха. В ответ суд обязал руководителя изолятора обеспечить надлежащее лечение бизнесмена и медицинские обследования для него.

Судья отказала в ходатайстве о передаче Коломойского на поруки. Такое желание во время заседания выразили народные депутаты Сергей Демченко и Артем Ковалев, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, бизнес-партнер Коломойского Игорь Диденко, военный Сергей Якименко и СЕО "1+1 Медиа" Ярослав Пахольчук.

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Вспомним, что Игорь Коломойский на днях отдал права на медиахолдинг "1+1". Теперь ими будет обладать управление трудового коллектива. Ответственный – действующий генеральный директор компании, сейчас это Ярослав Пахольчук.

Кроме того, важно, что подозревают олигарха в завладении 5,8 миллиарда гривен. Перед тем ему вручили другое подозрение в завладении 9,2 миллиарда принадлежавших банку.