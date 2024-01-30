Назвал депутатку "ведьмой": в Коломые за сексистское высказывание уволили секретаря горсовета

В прошлом году секретарь Коломыйского городского совета во время заседания назвал одну из депутатов "ведьмой". За свое сексистское высказывание он поплатился должностью.

О дискриминации по признаку пола в отношении женщины-депутата Коломыйского городского совета стало известно Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Он отметил, что к нему обратилась сама пострадавшая.

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Детали инцидента

Как рассказал Дмитрий Лубинец, во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре 2023 года секретарь употребил высказывания, что унижают женщину, нарушают ее право на уважение к чести достоинства и влияют на деловую репутацию как депутата городского совета. Из сети стало известно, что он назвал коллегу "ведьмой".

После заседания к омбудсмену обратилась сама пострадавшая, после чего было открыто производство по этому делу. Вопросы неэтичного поведения секретаря рассмотрели на заседании Постоянной комиссии при присутствии обеих сторон. В результате мужчину уволили.

По результатам принятия мер, назначенных Постоянной комиссией, приняли решение Коломыйского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Коломыйского городского совета,

– сообщил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что любой вид дискриминации — это нарушение прав человека.

Состоявшееся на заседании Коломыйского горсовета: смотрите видео

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