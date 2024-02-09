Команда нового Главнокомандующего Сирского: что известно о кандидатах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ. Также он объявил о кандидатах на ключевые должности в Генштабе.

Собственно, Александр Сырский теперь возглавляет Вооруженные Силы, а его команда будет состоять из опытных военных. О 5 претендентах в кресла командующих украинской армии читайте в материале 24 Канала.

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Новые лица в командовании армией

Глава нашего государства Зеленский в своем обращении от 8 февраля назвал имена потенциальных руководителей военных подразделений.

Это не о фамилиях. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, который видит фронт, понимает, какие решения нужны,

– констатировал президент.

Они будут работать под руководством генерал-полковника Александра Сырского, который известен своим боевым опытом и командованием обороной Киева в начале войны.

Кандидаты в команду Сырского

Бригадный генерал Андрей Гнатов:

бывший начальник штаба;

заместитель командующего войсками ОК "Юг";

руководил обороной Николаева и Бахмута;

экс-командир 36-й ОБрМП.

Бригадный генерал Михаил Драпатий:

бывший командир 58-й отдельной мотопехотной бригады;

командир Оперативной группировки войск "Херсон";

рыцарь орденов Хмельницкого и "Народный Герой Украины".

Бригадный генерал Игорь Скибюк:

заместитель командующего Десантно-штурмовых войск;

бывший командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

Герой Украины.

Полковник Павел Палиса:

командир 93-й ОМБр "Холодный Яр";

оборонял Бахмут с февраля 2023 года;

прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, чтобы присоединиться к обороне Украины.

Полковник Вадим Сухаревский:

командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка;

участвовал в обороне Николаева и контрнаступлении в Херсонской области;

первый офицер, под чьим командованием был открыт огонь на поражение врага.

Сырский: от обороны Киева до главнокомандующего

Александр Сырский, новый Главнокомандующий ВСУ, имеет весомый военный опыт, в команде Залужного был командующим Сухопутных войск. Также генерал командовал обороной столицы в первые недели полномасштабного вторжения после 24 февраля 2022 года. Получил звание Героя Украины.

Его военная карьера началась еще в советские времена, а после Революции Достоинства он сыграл ключевую роль в сотрудничестве Вооруженных Сил с НАТО и реформировании армии.

Валерий Залужный, который был главкомом с июля 2021 года , покидает свою должность. Его отставка стала предметом общественных дискуссий после встречи с президентом 29 января, где Зеленский выразил намерение уволить его. Это решение стало частью более широкой стратегии обновления руководства ВСУ.

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Сырский был одним из ключевых командиров во время боев за Дебальцево в 2015 году и руководил украинскими подразделениями в важные моменты. После бегства Януковича он сыграл важную роль в реформировании ВСУ. Его назначение на должность Главнокомандующего является логичным шагом с точки зрения развития карьеры.

Изменения в руководстве армии происходят тогда, когда Украина продолжает борьбу за свою независимость. Новая команда под руководством Сырского будет стоять перед важными задачами: продолжением обороны страны с последующим развитием сил для наступления.

Их работа будет определяющей для будущего нашего государства.