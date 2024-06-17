Командир 125 бригады ТрО, которая защищала Харьковщину, уходит с должности

Командир 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенант Артур Горбенко уходит с должности. Эта бригада защищала Харьковскую область от врага.

Горбенко поблагодарил бойцов за службу, а также оставил украинским защитникам пожелания. Также он поблагодарил всех, кто поддерживал бригаду.

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Горбенко уходит с должности командира 125 бригады ТрО

Командир 125-й отдельной бригады территориальной обороны Сухопутных войск ВСУ Артур Горбенко сообщил, что уходит в отставку. Причину такого решения военный не сообщал.

Сегодня завершается более чем двухлетняя наша с Вами совместная служба в 125-й отдельной бригаде территориальной обороны. Вы – люди мирных профессий, различных сфер деятельности и интересов, с первых дней полномасштабной российской агрессии, добровольно без колебаний, стали на защиту родной земли и защищаете наше государство в рядах Сил обороны,

– написал Горбенко.

Он поблагодарил военных за службу, а также тех, кто поддерживал бригаду: Львовскую ОВА, Львовский городской совет и территориальные общины, волонтеров и всех неравнодушных украинцев.

Что известно о 125-й бригаде ТрО 125-я отдельная бригада Сухопутных войск ВСУ находится в составе оперативного командования "Запад" и базируется во Львове. С мая 2022 года бойцы этой бригады в составе оперативной группировки войск осуществляют оборону на Харьковщине.

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