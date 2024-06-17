Командир 125 бригады ТрО, которая защищала Харьковщину, уходит с должности
Источник:125-я бригада ТрО
Командир 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенант Артур Горбенко уходит с должности. Эта бригада защищала Харьковскую область от врага.
Горбенко поблагодарил бойцов за службу, а также оставил украинским защитникам пожелания. Также он поблагодарил всех, кто поддерживал бригаду.
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Горбенко уходит с должности командира 125 бригады ТрО
Командир 125-й отдельной бригады территориальной обороны Сухопутных войск ВСУ Артур Горбенко сообщил, что уходит в отставку. Причину такого решения военный не сообщал.
Сегодня завершается более чем двухлетняя наша с Вами совместная служба в 125-й отдельной бригаде территориальной обороны. Вы – люди мирных профессий, различных сфер деятельности и интересов, с первых дней полномасштабной российской агрессии, добровольно без колебаний, стали на защиту родной земли и защищаете наше государство в рядах Сил обороны,
– написал Горбенко.
Он поблагодарил военных за службу, а также тех, кто поддерживал бригаду: Львовскую ОВА, Львовский городской совет и территориальные общины, волонтеров и всех неравнодушных украинцев.
Что известно о 125-й бригаде ТрО125-я отдельная бригада Сухопутных войск ВСУ находится в составе оперативного командования "Запад" и базируется во Львове. С мая 2022 года бойцы этой бригады в составе оперативной группировки войск осуществляют оборону на Харьковщине.
ГБР открыло уголовное производство после прорыва на Харьковщине
- Оккупанты 10 мая 2024 года развернули наступательную операцию в Харьковской области. Российские военные прорвали границу, и после этого начались ожесточенные бои. Из-за того, что врагу удалось перейти границу, в обществе началось немало дискуссий, однако местные власти, а впоследствии и правоохранительные органы сообщили, что проводят все необходимые проверки.
- Так, 25 мая в Государственном бюро расследований сообщили, что начали расследование относительно прорыва врага через границу на севере Харьковской области. По данным следователей, подразделения 125 отдельной бригады территориальной обороны оставили боевые позиции во время штурма россиян, что привело к потере позиций и личного состава.
- В следствии также фигурируют бойцы 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады и 172 отдельного стрелкового батальона, а также бойцы других подразделений.
- Стоит отметить, что ГБР опрашивают сотни людей и изучают немало документов. Как сообщала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, следователи анализируют каждую минуту, чтобы установить, можно ли было не допустить прорыва врага в Харьковской области.
- По состоянию на 4 июня следователи ГБР опросили 104 человека по делу о прорыве границы врагом. Кроме того, в рамках досудебного расследования следователи также проверяют обеспечение и укомплектование личным составом воинских частей ВСУ, строительство фортификаций и взаимодействие между военными.