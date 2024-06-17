Горбенко подякував бійцям за службу, а також залишив українським захисникам побажання. Також він подякував усім, хто підтримував бригаду.

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Горбенко йде з посади командира 125 бригади ТрО

Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони Сухопутних військ ЗСУ Артур Горбенко повідомив, що йде у відставку. Причину такого рішення військовий не повідомляв.

Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з Вами спільна служба в 125-й окремій бригаді територіальної оборони. Ви – люди мирних професій, різноманітних сфер діяльності та інтересів, з перших днів повномасштабної російської агресії, добровільно без вагань, стали на захист рідної землі та бороните нашу державу в лавах Сил оборони,

– написав Горбенко.

Він подякував військовим за службу, а також тим, хто підтримував бригаду: Львівській ОВА, Львівській міській раді та територіальним громадам, волонтерам та всім небайдужим українцям.

Що відомо про 125-ту бригаду ТрО 125-та окрема бригада Сухопутних військ ЗСУ перебуває у складі оперативного командування "Захід" й базується у Львові. Від травня 2022 року бійці цієї бригади у складі оперативного угруповання військ здійснюють оборону на Харківщині.

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