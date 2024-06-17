Горбенко подякував бійцям за службу, а також залишив українським захисникам побажання. Також він подякував усім, хто підтримував бригаду.
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Горбенко йде з посади командира 125 бригади ТрО
Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони Сухопутних військ ЗСУ Артур Горбенко повідомив, що йде у відставку. Причину такого рішення військовий не повідомляв.
Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з Вами спільна служба в 125-й окремій бригаді територіальної оборони. Ви – люди мирних професій, різноманітних сфер діяльності та інтересів, з перших днів повномасштабної російської агресії, добровільно без вагань, стали на захист рідної землі та бороните нашу державу в лавах Сил оборони,
– написав Горбенко.
Він подякував військовим за службу, а також тим, хто підтримував бригаду: Львівській ОВА, Львівській міській раді та територіальним громадам, волонтерам та всім небайдужим українцям.
Що відомо про 125-ту бригаду ТрО125-та окрема бригада Сухопутних військ ЗСУ перебуває у складі оперативного командування "Захід" й базується у Львові. Від травня 2022 року бійці цієї бригади у складі оперативного угруповання військ здійснюють оборону на Харківщині.
ДБР відкрило кримінальне провадження після прориву на Харківщині
- Окупанти 10 травня 2024 року розгорнули наступальну операцію в Харківській області. Російські військові прорвали кордон, і після цього почалися запеклі бої. Через те, що ворогу вдалося перейти кордон, в суспільстві почалося чимало дискусій, однак місцева влада, а згодом і правоохоронні органи повідомили, що проводять усі необхідні перевірки.
- Так, 25 травня в Державному бюро розслідувань повідомили, що почали розслідування щодо прориву ворога через кордон на півночі Харківської області. За даними слідчих, підрозділи 125 окремої бригади територіальної оборони залишили бойові позиції під час штурму росіян, що призвело до втрати позицій та особового складу.
- У слідстві також фігурують бійці 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону, а також бійці інших підрозділів.
- Варто наголосити, що ДБР опитують сотні людей та вивчають чимало документів. Як повідомляла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, слідчі аналізують кожну хвилину, щоб встановити, чи можна було не допустити прориву ворога в Харківській області.
- Станом на 4 червня слідчі ДБР опитали 104 людини у справі щодо прориву кордону ворогом. Окрім того, у межах досудового розслідування слідчі також перевіряють забезпечення та укомплектування особовим складом військових частин ЗСУ, будівництво фортифікацій та взаємодію між військовими.