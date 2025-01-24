Это позволит мне сохранить честь: задержанный генерал Галушкин хочет воевать на фронте солдатом

После скандала о прорыве россиян в Харьковской области якобы из-за халатности командиров, суд рассматривал дела руководителей бригад. Один из них – генерал Юрий Галушкин – заявил, что хочет уйти воевать обычным солдатом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост его адвоката Михаила Величко. Он опубликовал заявление Галушкина, где генерал сообщает, что продолжение борьбы на позиции обычного рядового поможет ему “сохранить честь”.

Смотрите также Задержали генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковщины в 2024 году

Юрий Галушкин готов вернуться на фронт

В своем заявлении Галушкин обратился ко всем, с напоминанием о том, что в Украине продолжается война.

На всей линии фронта идут ожесточенные бои, есть потери – как среди наших людей, так и территорий. Но это происходит не потому, что нашим воинам не хватает храбрости или командирам – профессионализма. Причина в том, что враг бросает на смерть массы своих солдат, не считая потерь, чтобы посеять уныние среди украинцев. Они пытаются подорвать нашу веру в победу, в наших

защитников и командиров,

– написал Галушкин.

Бывший командир ОТГ "Харьков" отметил, что руководители подразделений делают все возможное для победы. Но судебные процессы над военными, мешают решениям командиров.

Хотя Юрий Галушкин "вынужден защищать себя в суде", он готов продолжить борьбу даже в должности обычного солдата. Он готов вернуться в армию, несмотря на решение суда и свое состояние здоровья.

Это принесет больше пользы государству, чем судебный процесс и мой арест,

– подчеркнул он.

Юрий Галушкин написал, что находясь в должности главнокомандующего Сил территориальной обороны в 2022 году, он с командой смог создать 32

бригады и привлечь в армию 115 тысяч бойцов.

А сейчас меня упрекают, что полоса бригады превышала норму. Если в Украине у Генерального штаба нет достаточно бригад и вооружения, чтобы придерживаться норм, то в этом виноваты не командиры,

– подчеркнул генерал.

Галушкин обратился с важным заявлением / Фото Михаила Величко



Юрий Галушкин передал заявление через адвоката / Фото Михаила Величко

Юрий Галушкин обратился к президенту Украины

Во время избрания новой меры пресечения, Юрий Галушкин также подтвердил свое намерение вернуться на фронт. Обращаясь к Владимиру Зеленскому, Галушкин попросил снова отправить его на передовую, ведь у президента есть соответствующие полномочия.

Я готов исполнять свои обязанности в звании бригадного генерала, однако в должности рядового. Буду добросовестно это делать, выполнять задачи в подчинении руководителя любого ранга,

– сказал он в комментарии журналистам.

Почему задержали Юрия Галушкина

21 января суд избрал меру пресечения генералу Юрию Галушкину из-за дела о ненадлежащей защите Харьковской области. Тогда ему назначили 60 суток содержания под стражей, но за него внесли залог в 5 миллионов гривен.

Сразу после выхода из СИЗО экс-командира Юрия Галушкина снова задержали по подозрению в неправильной оценке обстоятельств и в халатности, что способствовала трагическим событиям на фронте. Речь идет о прорыве российских оккупантов в Липецкую общину на в Харьковской области в мае 2024 года.

В этом деле также фигурируют командир 125 бригады Артур Горбенко и начальник 415 отдельного стрелкового батальона 23 бригады Илья Лапин.

