До Украины даже не доехал: командир саратовского ОМОНа "демобилизовался" под Белгородом
Источник:Анатолий Штефан
В поселке Октябрьской Белгородской области в октябре 2022 года прогремели мощные взрывы на складе с боеприпасами. Как оказалось, тогда погибли несколько командиров.
Офицер ВСУ, блоггер Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил о двух ликвидированных российских командиров.
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Россияне даже не доехали до Украины
Речь идет о командире саратовского ОМОН "Патриот" полковнике полиции Алексее Грачеве и руководителе инженерно-саперной группы ОМОН "Патриот" подполковник Андрей Головин.
Ликвидированные российские воины / Фото с телеграмму "Штирлица"
Официально демобилизовали в Октябрьском под Белгородом 13.10.2022 года,
– написал "Штирлиц".
Сами же россияне сообщили, что информации об убитых и пострадавших на объекте нет. Там также заявили о готовности эвакуировать местных жителей "на безопасное расстояние".
Российские СМИ заявили, что в Октябрьском горел "сахарный завод". При этом пропагандисты заверили, что предприятие было обстреляно со стороны Украины.
Безумные потери врага
- Напомним, что только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1140 врагов. С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136880 единиц личного состава.
- Кроме того, каждый день россияне теряют огромное количество техники. Отметим, что эти данные не точны, поскольку из-за большой интенсивности боев трудно подсчитать все потери врага.
- Недавно ВСУ ликвидировали генерал-майора Дмитрия Ульянова. Он командовал полком мобилизованных из Татарстана. Ранее служил в должности начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, был командиром 1141-го артполком и командиром 98-й дивизии ВДВ.
- В январе украинские военные "задвохсотили" командира десантников российской армии Александра Макарова.