СМИ писали, что командира 46 бригады хотят судить за потерю Курахово: что говорят в ГБР

Накануне в СМИ появилась информация о том, что бывшего командира 46 бригады хотят судить за потерю Курахово. Кроме того, есть информация, что на него якобы открыто уголовное производство.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Оккупирована ли Двуречная на Харьковщине: руководитель ОВА объяснил, что происходит

Что известно о деле бывшего командира 46 бригады

Прошло две недели с момента, как российские войска заняли Курахово. В то же время недавно в СМИ появилась публикация спецкора ТСН Юлии Кириенко-Мериновой, что ответственность за потерю города хотят возложить на бывшего командира 46 ОФеМБр полковника Золотарева.

Аналитики добавили, что, по информации источников в бригаде, против бывшего комбрига уже открыто уголовное производство.

24 Канал обратился в ГБР за подробной информацией об инциденте с бывшим командиром 46 бригады. В ведомстве ответили, что у них нет информации о вручении подозрения полковнику Золотареву.

Напомним, что еще 14 января в ОСУВ "Хортица" сообщили, что на окрестностях Курахово продолжаются бои. Впрочем, ради безопасности командование приняло решение не комментировать ситуацию вблизи конкретных населенных пунктов и на линии обороны.