Россияне вынуждены выбирать: военный обозреватель указал на особенности массированной атаки по Украине

В ночь на 22 июня Россия провела массированную комбинированную атаку. Она фактически подчиняется логике, которая есть в последние недели. Вылетело всего пять самолетов Ту-95, из которых было запущено десять ракет.

То есть меньшее количество судов, но все более частые вылеты. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что таким образом россияне максимально пытаются повлиять на украинскую ПВО.

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Какой выбор встал перед россиянами

Попович отметил, что моторный ресурс врага постепенно исчерпывается. Россияне вынуждены выбирать, какие самолеты способны вылетать. Проводить ротацию, чтобы иметь возможность "кошмарить" Украину ракетами.

Раньше этих самолетов было гораздо больше. Помню 2 января 2024 года. Тогда, кажется, более 17 самолетов взлетели, чтобы ударить по Киеву. А сейчас немного другая тактика,

– отметил Денис Попович.

Кроме того, оккупанты выпустили "Калибры" не из Черного моря, а из Азовского. А все потому, что россияне считают эту территорию более безопасной. Поскольку море окружено территориями, которые являются временно подконтрольными и международно признанными миром.

Куда стараются попасть захватчики

Советские системы С-300 прекрасно справляются со сбиванием российских ракет Х-101 и Х-555. Установки Patriot необходимы для уничтожения баллистических и аэробаллистических воздушных целей. К сожалению, их нет достаточного количества. Враг этим пользуется и бьет в места, где отсутствует такая защита.

Однако Украина вскоре должна получить три зенитно-ракетных комплекса Patriot от Румынии, Германии, Нидерландов и еще одной страны. Также Италия передаст одну установку SAMP/T. Соответственно с прибытием дополнительные территории будут защищены.

Что известно о ночной атаке