В Черновицкой области увеличат комендантский час из-за угрозы "диверсионных групп"
Источник:Черновицкая ОВА
В Черновицкой области планируют увеличить продолжительность комендантского часа, но только за пределами населенных пунктов. В ОВА сообщили, что ограничения связаны с риском "проникновения диверсантов".
6 июня Совет обороны области решил изменили пункт решения от 27 февраля 2022 года относительно комендантского часа. Новые ограничения по времени начнут действовать с 17 июня.
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За пределами населенных пунктов запрет будет действовать на час дольше
По новым правилам, на территории Черновицкой области запретили пребывание населения на улицах и других общественных местах с 00:00 до 04:00 в пределах населенных пунктов. За пределами населенных пунктов можно находиться с 23:00 до 04:00.
В Черновицкой ОВА рассказали Суспільному, что решение приняли из-за высокого риска проникновения диверсионных групп, которые активизируются в основном в позднее время. Нововведение касается исключительно людей, находящихся вне населенных пунктов (леса, поля, водоемы). Также в пресс-службе добавили важное уточнение: дороги между населенными пунктами в этот перечень не входят.
Новий режим комендантської години повинен запрацювати з 17 червня 2024 року. Він продовжиться увесь період дії правового режиму воєнного стану.
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