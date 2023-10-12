Комиссия Конгресса рекомендует США готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, – Reuters

Украина более полутора года противостоит полномасштабному вторжению России. Однако мировое сообщество не исключает, что может начаться война между Китаем и Тайванем.

Собственно, США должны быть готовы к тому, что одновременно будет война и с Россией, и с Китаем. Для этого, говорят в двухпартийной комиссии по стратегической политике, назначенной Конгрессом США, следует расширить Вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие.

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Напряжение между Китаем и Тайванем растет

Доклад комиссии появился на фоне:

напряженности в отношениях с Китаем через Тайвань и другие вопросы;

обострение недоразумений с Россией, связанных с ее полномасштабным вторжением на территорию Украины.

Высокопоставленного чиновника спросили, свидетельствуют ли брифинги разведки о сотрудничестве Китая и России в области ядерного вооружения. На этот вопрос он отвечать отказался.

Мы озабочены. Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн,

– подчеркнул чиновник.

Потребуется значительное количество ресурсов

Журналисты Reuters отмечают, что получены результаты могут перевернуть стратегию национальной безопасности США, которой придерживаются ныне. Она призывает к победе в одном конфликте, а также сдерживании другого.

Они отмечают, что нужно будет увеличивать расходы на оборону. И это нужно будет делать на фоне неопределенной поддержки Конгресса.

Мы осознаем бюджетные реалии, но мы также считаем, что нация должна делать эти инвестиции,

– заявили бывшая помощница министра обороны по глобальным и стратегическим вопросам Меделин Кридон.

Количество конфликтов будет расти