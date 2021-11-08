Комитет Рады заслушает разведчиков из-за ситуации на границе с Россией

8 ноября 2021 , 13:14
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Марьяна Безуглая в фейсбуке

Западные медиа в начале ноября распространили информацию о вероятном увеличении количества российских войск и техники на границе с Украиной. Однако в ГУР Минобороны утверждают, что сил страны-агрессора не стало больше.

Следовательно, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен 1 ноября заслушать представителей разведки относительно ситуации на линии разграничения.

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"ГУР МОУ доложит на заседании", – сообщила Марьяна Безуглая. Она отметила, что туда придет и министр бороны Алексей Резников относительно выполнения Государственного оборонного заказа.

Численность войск России на границе

В Генеральном управлении разведки указали, что внимательно отслеживают ситуацию, которая сложилась вблизи границ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Луганщины.

По состоянию на начало ноября 2021 года возле нашей границы и на временно оккупированных территориях Россией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек,
– добавили в ГУР.

Обратите внимание! Разведчики также информируют, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Россия провела серию широкомасштабных учений.

Вероятное скопление войск России: коротко

  • Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
  • Между тем в Генеральном управлении разведки Министерства обороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не фиксируют.
  • Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают пристально следить за ситуацией на линии разграничения.
  • Politico обнародовало снимки со спутника, на которых видно скопление бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с войсками в районе российского города Ельня.
  • Алексей Данилов опроверг информацию, которую распространяют западные медиа о вероятной концентрации российских войск на границе с Украиной, назвав это "сознательной дезинформацией".

Текст публикации Марьяны Безуглой:

Сегодня ГУР МОУ доложит на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о ситуации на границах с РФ.

И уже сегодня работаем в комитете с новым министром Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым касаемо выполнения государственного оборонного заказа.

Автор: Олег Васьків