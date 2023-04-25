Детский омбудсман рассказала, коммуникирует ли Россия с Киевом о возвращении наших детей
Детский омбудсман рассказала, коммуникирует ли Россия с Киевом о возвращении наших детей. Дарья Герасимчук объяснила, что с Кремлем не может быть никаких обменов или уступок.
Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации заверила, что Россия должна вернуть украинских детей. Чиновница рассказала, что Киев вернул 361 ребенка. Однако не было ни одного случая, чтобы Россия кого-то отдала добровольно.
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Россия не коммуникирует о возвращении детей
Дарья Герасимчук отмечает, что Россия не имела никакого права перемещать или куда-то вывозить украинских детей. Также Москва не идет на какой-либо контакт, и Украина пока ни с кем не контактирует.
Россия должна была отдать всех детей немедленно или используя международные структуры, а они есть. Например, международный комитет Красного Креста, другие международные организации, третьи страны, любого, кому Россия отдаст украинских детей, чтобы они вернулись домой,
– объяснила уполномоченная президента Украины по правам ребенка.
По ее словам, возвращение каждого ребенка – это отдельная история. Украине приходится проводить продуманную операцию спасения совместно с родственниками, родителями ребенка, с нашим общественным сообществом. То есть при возвращении детей нет никакого согласования с российской стороны.
Чиновница объясняет, что не хочет, чтобы складывалось ложное впечатление, что идут какие-то переговоры.
Здесь не может быть никакого обмена, здесь не может быть никаких уступок. Россияне должны отдать немедленно всех детей, которых они похитили. Немедленно, без всяких переговоров,
– объяснила Дарья Герасимчук.
Сколько украинских детей ранила, убила или депортировала Россия / Инфографика 24 Канала
Россия депортирует украинских детей
- По официальным данным, Россия депортировала из Украины 19 393 ребенка. Из них только 361 удалось вернуть.
- Уполномоченная Зеленского по правам ребенка и детской реабилитации рассказала, что Россия делает все, чтобы Киев не вернул детей. Ведь россияне специально депортируют украинских детей в разные части России. Более того, даже постоянно перемещают их, чтобы украинская сторона не успела отследить или получить информацию, где находится конкретный ребенок.
- Также детей бьют палками и руками. Когда детей возвращают родителям, то заставляют почистить телефон, чтобы не было никаких фото- или видеодоказательств синяков. Также детей психологически пытаются сломать.
- Дарья Герасимчук рассказала историю портала "Дети войны". Там есть рассказ о 16-летнем Владиславе Буряке, которого во время фильтрации задержали на 90 дней только потому, что оккупанты решили, что он им выгоден. Его заставляли убирать комнаты застенков, отмывать кровь, собирать выбитые зубы и так далее.