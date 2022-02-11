У сына концерт, а потом на лыжи, – у Ярославского объяснили, почему тот вылетел из Украины

Александр Ярославский на следующий день после смертельного ДТП вылетел в Лондон. В компании бизнесмена утверждают, что эта поездка была запланирована заранее.

Почему Ярославский отправился в Лондон

Бизнесмен якобы хотел провести время с семьей. Ведь у его детей сейчас каникулы.

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11 февраля в 11 часов утра по лондонскому времени сын Ярославского должен был выступать на концерте. Бизнесмен вместе с супругой забронировали билеты на него еще 18 января.

Дальше семья планировала отправиться на лыжный отдых с 12 по 19 февраля. Отель якобы оплатили еще 28 января. В компании Ярославского отметили, что могут предоставить документы, подтверждающие эту информацию.

Заметим, ранее бизнесмен говорил, что в момент, когда произошло ДТП, он спал дома. О трагедии Ярославский якобы узнал уже утром.

Детали о смертельном ДТП

Инцидент произошел вечером 9 февраля в Харьковской области. Автомобиль из кортежа бизнесмена сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

В компании бизнесмена говорят, что за рулем был не Ярославский, а водитель. Однако СМИ утверждают, что мужчина часто любит сам водить автомобиль, а за несколько часов до ДТП его якобы видели пьяным.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и оставление в опасности.

Мужчина из компании Ярославского пришел в участок и признался в преступлении. Полицейские и прокуроры считают, что он лжет. Ведь этого мужчины не было на месте ДТП. Против него было открыто уголовное производство за сокрытие преступления.

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