У сына концерт, а потом на лыжи, – у Ярославского объяснили, почему тот вылетел из Украины
Источник:DCH
Александр Ярославский на следующий день после смертельного ДТП вылетел в Лондон. В компании бизнесмена утверждают, что эта поездка была запланирована заранее.
Почему Ярославский отправился в Лондон
Бизнесмен якобы хотел провести время с семьей. Ведь у его детей сейчас каникулы.
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11 февраля в 11 часов утра по лондонскому времени сын Ярославского должен был выступать на концерте. Бизнесмен вместе с супругой забронировали билеты на него еще 18 января.
Дальше семья планировала отправиться на лыжный отдых с 12 по 19 февраля. Отель якобы оплатили еще 28 января. В компании Ярославского отметили, что могут предоставить документы, подтверждающие эту информацию.
Заметим, ранее бизнесмен говорил, что в момент, когда произошло ДТП, он спал дома. О трагедии Ярославский якобы узнал уже утром.
Детали о смертельном ДТП
- Инцидент произошел вечером 9 февраля в Харьковской области. Автомобиль из кортежа бизнесмена сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
- От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.
- В компании бизнесмена говорят, что за рулем был не Ярославский, а водитель. Однако СМИ утверждают, что мужчина часто любит сам водить автомобиль, а за несколько часов до ДТП его якобы видели пьяным.
- Уголовное дело возбуждено по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и оставление в опасности.
- Мужчина из компании Ярославского пришел в участок и признался в преступлении. Полицейские и прокуроры считают, что он лжет. Ведь этого мужчины не было на месте ДТП. Против него было открыто уголовное производство за сокрытие преступления.
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