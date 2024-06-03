Оккупанты ударили по комплексу отдыха на Харьковщине: есть погибший
Источник:Олег Синегубов
Россияне не прекращают атак на мирные города Украины. В частности, на Харьковщине в результате обстрела погиб гражданский мужчина.
Утром 3 июня председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ночной атаке российских захватчиков на регион. Оккупанты повредили базу отдыха.
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Атака на Харьковщину и ее последствия
Собственно, после полуночи враг нанес ракетные удары по Слобожанской общине Харьковской области. Прозвучало не менее пяти взрывов.
В результате попадания по территории комплекса отдыха погиб один гражданский человек. Повреждены дома базы отдыха,
– написал председатель ОВА.
В то же время глава региона Синегубов отметил, что во время обстрела были ранены два гражданских человека – мужчина и женщина. Этот удар является очередным свидетельством террора России против мирного населения.Обратите внимание! Воздушная тревога на Харьковщине 2 июня прозвучала около 23:35. Уже через полчаса СМИ заявили о серии взрывов в пригороде областного центра.
Воздушный террор не прекращается
Генштаб ВСУ под конец суток 2 июня информировал, что:
- россияне нанесли по территории Украины четыре ракетных удара и 33 осуществили авиационные удары с применением 46 управляемых авиационных бомб;
- оккупанты также выпускают беспилотные летательные аппараты по мирным городам нашего государства. За минувшие сутки захватчики применили 351 дрон-камикадзе;
- враг совершил почти 2 500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.
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На Харьковском направлении фиксируют боевые столкновения, хотя и следует сказать, что интенсивность атак захватчиков несколько снизилась. Силы обороны Украины успешно отбили штурмы противника у таких сел, как Липцы и Старица.
Как отмечают в командование украинской армии, ситуация на фронте контролируемая. Нашим воинам удается быстро и активно действовать, нанося значительные потери российским оккупантам.
Только за минувшие сутки Россия потеряла 1 270 бойцов личного состава, всего с 24 февраля 2022 года – 511 130 солдат. Кроме того, мощности противника уменьшились в целом на:
- 7 779 танков;
- 15 002 боевые бронированные машины;
- 13 280 артиллерийских систем;
- 1 090 РСЗО;
- 824 средства противовоздушной обороны;
- 357 самолетов;
- 326 вертолетов;