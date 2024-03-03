Мобилизация по-новому: в Раде сказали, кому из военнообязанных надо повторно пройти ВВК

В Украине готовят ко второму чтению законопроект о мобилизации. В парламенте рассказали, каким группам призывников надо будет пройти медосмотр повторно.

Заметим, что документ предлагает ликвидировать термин "ограниченно годный". Теперь все мужчины призывного возраста будут признаваться ВВК или годными или непригодными к военной службе.

Смотрите также Новый закон о мобилизации в Украине: будет ли отсрочка для аспирантов

Проверку пройдут три категории: кто именно

По словам нардепа, члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, военнообязанные мужчины, получившие инвалидность второй и третьей группы после начала полномасштабной войны, будут вынуждены пройти переосвидетельствование, чтобы подтвердить свое состояние здоровья. Также это касается мужчин призывного возраста, которые получили статус "ограниченно годных".

Лиц, которые имеют инвалидность первой группы, повторно не будут проверять.

Вениславский объяснил необходимость переосвидетельствования. По его словам, после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы значительно возросло. Таким образом хотят вычислить, кто действительно имеет заболевания, а кто пытается уклониться от призыва.

Напомним, что норма о повторном переосвидетельствовании выше перечисленных трех категорий мужчин призывного возраста прописана в новом законопроекте, который 7 февраля Рада приняла за основу.

Когда законопроект рассмотрят во втором чтении