Мобилизация по-новому: в Раде сказали, кому из военнообязанных надо повторно пройти ВВК
Источник:"РБК-Украина"
В Украине готовят ко второму чтению законопроект о мобилизации. В парламенте рассказали, каким группам призывников надо будет пройти медосмотр повторно.
Заметим, что документ предлагает ликвидировать термин "ограниченно годный". Теперь все мужчины призывного возраста будут признаваться ВВК или годными или непригодными к военной службе.
Смотрите также Новый закон о мобилизации в Украине: будет ли отсрочка для аспирантов
Проверку пройдут три категории: кто именно
По словам нардепа, члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, военнообязанные мужчины, получившие инвалидность второй и третьей группы после начала полномасштабной войны, будут вынуждены пройти переосвидетельствование, чтобы подтвердить свое состояние здоровья. Также это касается мужчин призывного возраста, которые получили статус "ограниченно годных".
Лиц, которые имеют инвалидность первой группы, повторно не будут проверять.
Вениславский объяснил необходимость переосвидетельствования. По его словам, после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы значительно возросло. Таким образом хотят вычислить, кто действительно имеет заболевания, а кто пытается уклониться от призыва.
Напомним, что норма о повторном переосвидетельствовании выше перечисленных трех категорий мужчин призывного возраста прописана в новом законопроекте, который 7 февраля Рада приняла за основу.
Когда законопроект рассмотрят во втором чтении
- После первого голосования в парламенте к законопроекту начали предлагать правки. Сейчас срок, когда депутаты могли предлагать изменения в документ, завершился. Всего было предложено более 4000 поправок.
- В "Слуге народа" отметили, что среди основных нововведений, которые предлагали народные избранники, было: увеличение срока бронирования работников с 6 до 12 месяцев, мобилизация осужденных лиц, а также разрешение гражданам снимать на видео действия работников ТЦК.
- Вениславский объяснил, что теперь в его комитете рассмотрят все правки и сделают сравнительную таблицу. По оптимистическому сценарию это сделают до 10 – 15 марта, а по пессимистическому – до 20 марта. В любом случае законопроект до конца марта уже может быть проголосован в Раде.