"Трамп продаст оружие Украине": почему это решение выгодно для США

Несмотря на временные остановки, США, вероятно, и в дальнейшем будут поставлять оружие Украине, поскольку это отвечает их экономическим интересам. Особенно выгодным такое сотрудничество может быть для лиц из близкого окружения Дональда Трампа

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп продаст оружие Украине, ведь это ему выгодно. В этом заинтересованы те, кто сотрудничает с Трампом.

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Как Трамп может сэкономить на Украине

Бюджет США почти прибыли не получит, а вот оборонные предприятия получат крупные заказы.

Единственное, что они заплатят – это налоги в бюджет США. Конечно, это повлияет на ВВП США, но нужно понимать, как распределяются эти средства,

– сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что, кроме того, Трамп сэкономит определенную сумму – средства, оставшиеся в программах в соответствии с законопроектом, принятого в апреле 2024 года. Это, определенной степени, позволит Трампу сэкономить. Но в то же время – это будет нарушением действующего законодательства США, поскольку правительство обязано выполнить уже заключенные контракты. Он добавил, что поэтому вряд ли будут другие решения из Белого дома.

Замороженные активы России хранятся в ЕС

Клочок также пояснил, что Дональд Трамп может предъявлять претензии на замороженные активы России только в пределах 7 – 8 миллиардов долларов, которые непосредственно находятся в США.

Все остальные средства – а это примерно 290 миллиардов долларов в эквиваленте - размещены на счетах в странах Европы, в частности в Европейском Союзе. Из них 200 миллиардов – в Брюсселе.

Вопрос замороженных активов уже имеет прецедент в США во времена Джо Байдена, когда конфисковали около 6 миллионов долларов активов российского медийного олигарха Константина Малофеева. Эта процедура состоялась в рамках уголовного производства, прокуроры США, в соответствии с изменениями в законодательстве, принятых Конгрессом, позволили передать эти средства Украине.

Определенные шаги пыталась сделать Канада, но она до конфискации не дошла – деньги так и остались собственностью российских олигархов.

Европа сейчас является ключевой стороной в этом вопросе, а не США.

"Мы ни в коем случае не должны снимать ответственность с европейцев - за их инфантильность, за то, что они водят Украину за нос, за то, что продолжают ежегодно покупать российский газ и нефть на 20 миллиардов долларов, за нежелание принимать санкции против энергетического сектора России, за затягивание с принятием 17-го санкционного пакета", – сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что конфискация замороженных российских активов – это исключительно прерогатива и ответственность Европы.