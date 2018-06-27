Кому нельзя употреблять рис: объяснения врачей

Несмотря на много полезных свойств и витаминов, которые содержатся в рисе, врачи отмечают, что не всем людям его можно употреблять без опасений за свой организм.

Как пишет "Страна здоровья", больше всего говорят о вреде употребления шлифованного белого риса, ведь он подвергается усиленной обработке, которая лишает его многих полезных свойств.

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В то же время врачи отмечают, что практически любой вид этой злаковой культуры имеет некоторые побочные действия и может иметь противопоказания.

Так, рис вредно есть в больших количествах, ведь это быстро приводит к развитию запоров и прочих крайне неприятных проблем.

В ряде случаев ненормированное поедание риса провоцирует запоры, способствует возникновению геморроя, анальных трещин. При врожденной склонности к запорам рис нужно есть с осторожностью. Нешлифованный рис может вызвать метеоризм,

– отметили медработники.

По их словам, рис нельзя кушать и при наличии серьезных заболеваний желудка и кишечника, при травмах слизистой оболочки внутренних органов. Недоваренный продукт категорически противопоказан для употребления людям, у которых органы желудочно-кишечного тракта отличаются повышенной чувствительностью к любым изменениям и нововведениям в рационе.

Кроме того, врачи добавили, что белый рис не стоит есть диабетикам, ведь он содержит большое количество быстрых углеводов, что провоцирует резкие колебание уровня сахара в крови и отрицательно влияет на производство инсулина в организме.

Также, чрезмерное потребление гарниров из белого риса провоцирует рост жировой ткани, а пропаренный рис легко вызывает аллергические реакции.

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