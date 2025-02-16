Европа не хочет быстрого завершения войны в Украине: их пугает одна проблема

Европа вряд ли заинтересована в том, чтобы война в Украине быстро закончилась. Тогда перед ними встанут вызовы, которые наконец-то нужно будет решать.

Об этом в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его мнению, Европе было бы выгодно, чтобы война в Украине затянулась на определенное время. Ведь наше государство буквально защищает европейцев от россиян.

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Чего боится Европа

Как отметил Клочок, стоит обратить внимание на недавнее заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса. Он заявил, что после прекращения огня в Украине российская угроза для стран Балтии может расти. Страна-агрессор вполне может перебросить туда войска.

Европа сейчас не готова к возможной российской агрессии. Им нужно усиливать собственную оборону. И у них может быть уже не так много времени, чтобы подготовиться к потенциальному противостоянию.

Фактически Европа встревожена тем, что так все быстро происходит. Они думали, что все будет тянуться определенное время. И они просто будут передавать оружие. Теперь для них время подготовки к возможной российской агрессии сокращается. Если раньше говорили о 5 годах, то теперь это может быть даже год,

– сказал Клочок.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Россия хочет сформировать 15 дивизий. Они могут проходить "учения" в Беларуси и создавать прямую угрозу Литве и Польше.

В этом контексте можно понять критику от американцев, которые обвиняют Европу в том, что там слишком сильно полагались на США. Трамп, конечно, вносит хаос в международную политику. Но, возможно, он убережет мир от Третьей мировой.

Трамп несет много хаоса и вызовов, но существенно перезагружает геополитику. Я очень хочу, что этот кризис, который создает Трампа, спас мир от Третьей мировой. Он заставляет Европу таки начать тратить больше на оборону,

– подчеркнул Клочок.

Напомним, недавно Владимир Зеленский назвал страны НАТО, на которые Путин также может напасть. Риск высокий, но не стопроцентный. Однако Альянс должен быть готовым к таким вызовам.