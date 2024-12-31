Война России против Украины: Эрдоган выразил надежду на "новую эру" в 2025 году

Ожидается, что в 2025 году президент США Дональд Трамп будет пытаться завершить войну в Украине. Президент Турции выразил свои надежды по поводу этого.

На фоне слухов о скором завершении горячей войны у Путина заявили, что пока нет никаких предпосылок для этого, передает 24 Канал со ссылкой на TRT Haber.

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В Анкаре ожидают мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение по случаю Нового года.

В нем он затронул тему войны в Украине. Политик выразил надежду, что в 2025 году на севере от Турции начнется "новая эра".

Нашим приоритетом остается положить конец войне между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями с Черного моря, справедливым миром,

– подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган предлагал Зеленскому быть посредником в мирных переговорах с Россией.

К слову, в Институте изучения войны указали на отсутствие какого-либо желания России договариваться о мире. В частности, эксперты обратили внимание на заявления главы МИД Сергея Лаврова. Тот в интервью пропагандистам сказал, что начало переговоров невозможно, пока Украина не отказаться от намерений вернуть границы 1991 года.

В ISW считают, что Кремль умышленно пытается навязать Украине нереалистичные требования, которые нарушают международное право, чтобы сорвать добросовестные переговоры.