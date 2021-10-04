Конечно, надо ехать в Грузию – "слуга" Ясько планирует спасать своего любимого Саакашвили
Источник:фейсбук Яна Доброносова
"Слуга народа" Лиза Ясько хочет поехать в Грузию, чтобы спасти Михеила Саакашвили. Но это точно произойдет не в ближайшее время.
Нардеп заявила, что обязательно поедет в Грузию. В то же время сейчас здесь, в Украине, много работы.
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"Конечно, надо ехать в Грузию", – сказала Ясько. По ее словам, сейчас есть немного другие вопросы:
- во-первых, надо, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление;
- во-вторых, надо, чтобы присоединилось международное сообщество.
"Происходит много заявлений. Украина сделала достаточно четкую, мощную позицию. Президент Зеленский заявил, что мы будем возвращать всех граждан Украины", – отметила Ясько.
Поэтому есть много работы в Украине. Через какое-то время, я думаю, что обязательно туда (в Грузию – 24 канал) поеду. Но это будет не сегодня,
– объяснила возлюбленная Саакашвили.
Вернется ли Саакашвили в Украину
Ясько отметила, что позиция Саакашвили является четкой. Он проживает в Украине и очень гордится гражданством этого государства.
"Он чувствует себя здесь как дома. Он является украинским политиком, но его родина – Грузия, которая сейчас находится в кризисе. Он чувствует ответственность спасти ее", – добавила она.Напомним! После задержания Саакашвили нардеп Ясько рассказала об отношениях с ним. В романтических отношениях пара находится уже более года.
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