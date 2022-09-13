Конфликт между Арменией и Азербайджаном снова обострился, Пашинян звонил путину: что известно

Между Арменией и Азербайджаном в ночь на 13 сентября в очередной раз обострился конфликт. На границе возникли боевые действия, а армянский премьер даже обратился за "помощью" к агрессору владимиру путину.

Все, что известно об очередном обострении конфликта, который длится уже более 30 лет, а также реакции мира, читайте в материале 24 канала.

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Страны обвинили друг друга в провокациях

Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана начали обстреливать населенные пункты Горис, Сотк и Джермук. СМИ писали, что страна якобы стреляла из беспилотников по армянским воинским частям. Поэтому Ереван обвинил азербайджанских военных в том, что они вторглись на территорию Армении.

Минобороны Азербайджана назвало "вторжение" в Армению "бредом". Там отметили, что именно армянские солдаты в течение месяца обстреливают позиции их армии по нескольким направлениям. Поэтому агрессором и оккупантом в регионе является Армения.

Ведомство также отметило, что вражеские диверсионно-разведывательные группы ночью заминировали участки между позициями азербайджанской армии и путями снабжения. На это ответил Азербайджан, после чего начались боевые действия.

Пашинян попросил вмешаться ОДКБ

Азербайджан сообщил, что в результате боев есть потери с обеих сторон. В Армении подтвердили эту информацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание совета безопасности, а перед этим позвонил российскому президенту владимиру путину. Он официально обратился в ОДКБ и попросил страны-члены о помощи из-за "агрессивных действий" Азербайджана.

Что известно об ОДКБ Это Организация договора о коллективной безопасности, в которую входят россия, беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. По запросу одной из стран другие могут отправить своих военных на ее территорию.

Кроме того, Пашинян звонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и госсекретарю США Энтони Блинкену. Он рассказал им о ситуации в регионе и призвал отреагировать на новое обострение.

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Украина и мир призвали Армению и Азербайджан к дипломатии

В Министерстве иностранных дел Украины назвали участие россии в поддержке мира в Нагорном Карабахе "ничтожным". Государство-агрессор в очередной раз показало, что не может придерживаться взятых на себя обязательств. Ведь именно российские миротворцы должны были гарантировать стабильность в регионе.

Спикер ведомства Олег Николенко призвал страны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права. Также он посоветовал украинцам временно воздержаться от посещения Нагорного Карабаха. Николенко отметил, что Киев внимательно следит за ситуацией.

В Госдепе США "глубоко озабочены" из-за обострения между Арменией и Азербайджаном.

Мы призываем немедленно прекратить военные действия. Военного разрешения конфликта нет,

– подчеркнул Блинкен.

В Евросоюзе также призвали немедленно прекратить сражение. Специальный представитель Тойво Клаар заверил, что ЕС находится в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном и способствует деэскалации конфликта.

Армения и Азербайджан договорились о перемирии, – СМИ

СМИ заявили, что стороны якобы договорились о перемирии. Достигли они этого вроде бы после разговоров путина с армянским премьером.

Заметим, что желание главы кремля как можно скорее урегулировать этот конфликт совсем не удивляет. Ведь отправлять своих военных в Армению, как того требует устав ОДКБ, ему не выгодно. Сейчас российские оккупанты сотнями погибают на войне в Украине, пытаясь удержаться на своих позициях. Новый фланг для агрессора – совсем не в приоритете.

Кратко о конфликте между странами

Конфликт между государствами возник в 1988 году из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Это территория Азербайджана, населяемая этническими армянами.

В последний раз конфликт мощно разразился в сентябре 2020 года. Тогда стороны, при посредничестве россии, подписали перемирие, и в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы. Согласно договору, Баку должен вернуть себе контроль над рядом населенных пунктов.

17 июля 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил россию и Армению в нарушении мирного соглашения. Он заявил, что москва не выполнила своего обещания по выводу армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года.

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