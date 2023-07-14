В Кремле не хотят лезть в конфликт Попова и Герасимова

Валерий Герасимов недавно уволил генерал-майора Ивана Попова с должности командующего 58 оос страны-агрессорки. После этого Дмитрий Песков высказался по поводу конфликта в минобороны России.

Пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова спросили, знает ли Владимир Путин о конфликте Валерия Герасимова и Ивана Попова. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Как отреагировал Песков

Кремлевский приспешник отказался комментировать ситуацию с командующим 58-й армией российских оккупантов.

Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться,

– сказал Песков.

Он также заявил, что это не вопрос повестки дня в Кремле.

Что этому предшествовало