МИД Косово обратилось к своим гражданам с просьбой ехать в Сербию через Северную Македонию. Сообщается, что полиция Косово временно закрыла пограничные пункты Брняк и Яринье для пассажиров и транспортных средств через блокпосты.

Напряжение вокруг возможного военного конфликта между Сербией и Косово продолжает расти. Никто не может четко предсказать, как будут развиваться события.

Достойно внимания рекомендуем воздержаться от посещения Юга Сербии, – МИД о ситуации в Косово

Пункты Брняк и Яринье не работают

В ведомстве призвали находящимся в пути гражданам использовать другие пограничные пункты для движения до получения дополнительной официальной информации.

Если вы уже въехали в Сербию, пожалуйста, проезжайте через Северную Македонию (пограничный переход Прешево), – говорится в сообщении.

Конфликт Сербии и Косово: последние новости

Ситуация между Сербией и частично признанной страной Косово, которую Белград считает своей территорией, продолжает обостряться. Вечером 31 июля в приграничных районах раздались выстрелы и сирены. В минобороны Сербии заявили, что сербская армия пока не пересекала административную линию и якобы "никаким образом не входила на территорию Косово и Метохии".

Полиция перекрыла переход между Косово и Сербией. Стягивают военную технику.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовская полиция вроде бы собирается ночью 31 июля начать военную операцию против сербов. Он призвал мир остановить Косово и поблагодарил союзников. Вероятно, говорится о россии.

Впоследствии он заявил, что капитуляции не будет, Сербия победит, а он молится за мир. Вучич обвиняет во всем режим Приштины, который "пытается воспользоваться настроениями в мире, представляя себя жертвой".

Международные силы НАТО в Косово тщательно следят за ситуацией. Если стабильность в стране окажется под угрозой, KFOR вмешается в конфликт.

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