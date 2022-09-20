Жгут дома и обрывают электросеть, – Бактыбек о конфликте Таджикистана и Кыргызстана
На границе Таджикистана и Кыргызстана – вооруженный конфликт. Войска таджиков напали на киргизов, чтобы аннексировать территорию, которая соединила бы их с анклавом Ворух.
Об этом 24 каналу рассказал журналист MediaHab (Кыргызстан) Арген Бактыбек Уулу. Ранее сообщалось, что, несмотря на перемирие, Кыргызстан заявил о новых обстрелах на границе с Таджикистаном.
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Таджики хотят путь к анклаву Ворух
Бактыбек отметил, что целью вооруженного конфликта со стороны таджиков является аннексировать территорию Кыргызстана, ведущую к таджикскому анклаву Ворух. Они не в первый раз уже атакуют эту территорию.
Каждый раз, когда они совершают такое полномасштабное вторжение, они жгут дома и обрывают электросети, сети связи, чтобы жители тех пограничных киргизских сел не возвращались туда, и таджики могли присоединить этот анклав,
– заметил журналист MediaHab.
У таджиков заметен след российской пропаганды
Он продолжил, что в таджикском информационном пространстве заметен след российской пропаганды. Правда, на сайте президента страны и на страницах главных СМИ сообщений о вооруженном конфликте нет. Однако они есть в телеграм-каналах.
"Пропаганда направлена именно на таджикское население, чтобы разжечь межнациональную ненависть. Это работает, потому что есть фото и видео, как люди в Таджикистане формировали очереди возле военкоматов", – подчеркнул Бактыбек.
Журналист MediaHab добавил, что даже с точки боевых действий было меньше фото и видео киргизов. Это связано с тем, что таджикские военнослужащие и боевики целенаправленно записывали видео с территорий для своего населения.
Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном проблемная
По его словам, граница между Кыргызстаном и Таджикистаном действительно проблемная. Там на самом деле дома расположены в шахматном порядке. Есть участки, где ты идешь по Кыргызстану, но случайно можешь попасть в Таджикистан.
Если бы у двух правительств было больше свободы, этот вопрос уже давно можно было бы решить. Хотя населениям двух стран любой компромисс не нравится. Отдать одну часть территорий и получить другую общество воспримет за поражение,
– подчеркнул журналист MediaHab.
Бактыбек сказал, что, впрочем, и военным путем это решать нельзя. А таджикские войска не впервые пересекают границу и совершают беспорядки в Кыргызстане.
Это началось еще со времен ссср
Он рассказал, что проблемы с этим анклавом – это "наследство" ссср. С момента обретения независимости эти проблемы не решались. Переговоры с таджиками – это на самом деле достаточно сложный процесс. У Таджикистана, кстати, есть еще и территориальные претензии к Узбекистану. Долгое время там даже были заминированы границы.
"Таджикская сторона считает Бухару и Самарканд своими территориями. До сих пор на них претендует в определенной степени", – подытожил журналист MediaHab.
Бактыбек о конфликте Таджикистана и Кыргызстана: смотрите видео
Конфликт Таджикистана и Кыргызстана: что известно
- Пограничная служба Кыргызстана заявила, что военнослужащие Таджикистана обстреляли сразу несколько киргизских пограничных нарядов. Ситуация на участке границы "характеризуется как напряженная".
- В последние дни на границе Таджикистана и Кыргызстана неспокойно. Однако президенты двух государств встретились, чтобы договориться об урегулировании ситуации.
- Влияние кремля в странах бывшего ссср ослабевает. Россия вывела свои войска из Средней Азии, поэтому и произошла эскалация конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном.