Прямое противостояние уже происходит, – представитель ГУР о борьбе Пригожина и Шойгу

Конфликт между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны России Сергеем Шойгу перерос в настоящее противостояние. Последней каплей стало требование заключить контракт для всех российских "добровольческих отрядов".

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, обострение внутренних конфликтов в России свидетельствует о близком финале путинского режима.

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"Прямое противостояние уже происходит. Контракт с минобороны – это скорее идеологический жест, направленный на то, чтобы надавить на ЧВК "Вагнера" и Пригожина", – отметил Юсов.

Что происходит между ЧВК "Вагнера" и российским минобороны: смотрите видео

Однако вагнеровцы остаются наиболее боеспособными и действенными силами в России. Поєтому кто там кого разоружит – надо будет еще смотреть.

Внутренние конфликты в России будут углубляться

"Это все вопросы внутренних конфликтов на территории самой России, и они будут углубляться. Чем ближе финал режима Путина, тем больше подобных разборок мы будем наблюдать", – сказал Юсов.

Противостояние ЧВК "Вагнера" и минобороны России: последние новости

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июня подписал указ о том, что все российские "добровольческие отряды", находящиеся на фронте, должны заключить контракты. Это касается и ЧВК "Вагнера".

Однако главарь частной военной компании Евгений Пригожин констатировал, что его наемники и зеки не будут выполнять этот приказ.

Теперь, когда Пригожин отказывается подписывать контракт с минобороны, против него должно быть возбуждено уголовное дело о создании и участии в незаконном военном формировании. Согласно российскому законодательству, в стране-агрессоре не может существовать никаких частных военных компаний.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает критиковать минобороны России и администрацию президента. Вероятно, при благоприятных обстоятельствах "повар Путина" решится на более радикальные действия.