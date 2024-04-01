Для отражения угрозы НАТО: Путин может назначить опального экс-командующего, – Newsweek

В России уже не первый месяц звучат громкие заявления о якобы возможном нападении на страну-агрессора со стороны Североатлантического альянса. Очевидно в Кремле уже готовятся к так называемому конфликту.

Согласно прогнозу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО к масштабному конфликту с НАТО. В нем также указано, что нападение может начаться "с 2026 года". На это указывает то, что российская армия проводит структурные изменения, перемещает свои войска и располагает ракетные установки на западных территориях.

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Москва хочет укрепить округа вблизи НАТО

Издание Newsweek сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может назначить генерал-полковника Александра Лапина командующим Ленинградского военного округа. Интересно то, что эта территория проходит вдоль северо-восточной границы Альянса.

В материале отмечается, что после того, как Путин в феврале подписал новые военные указы о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, один из американских аналитических центров сделал интересный вывод. Согласно объявленным данным специалистов, подобный шаг Кремля может свидетельствовать о его тщательной подготовке к вероятной крупномасштабной войне против Североатлантического альянса в будущем.

Заметим, что Ленинградский военный округ, дислоцирован вблизи Финляндии и стран Балтии, которые являются членами НАТО, является чрезвычайно важным "компонентом" для российских вооруженных сил. Причиной этому является то, что он контролирует часть оборонной стратегии страны в западном регионе России, ведь Финляндия имеет общую границу со страной-агрессором протяженностью 800 миль.

Путин подписал указ о воссоздании округов

В феврале 2024 года российской диктатор Владимир Путин подписал указ об официальном воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. Сообщается, что первому передают большую часть территории, которая ранее принадлежала Северному флоту.

В то же время Московскому военному округу назначают большую часть территории, которая ранее принадлежала Западному военному округу.

Согласно данным ISW, воссоздание Московского и Ленинградского военных округов "соответствует параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Это также может касаться возможной подготовки к "потенциальной будущей крупномасштабной конвенциональной войне против НАТО в долгосрочной перспективе".

Кто такой Лапин

Издание отметило, что до октября 2022 года Лапин занимал должность командующего Центрального военного округа, а в январе 2023 года был назначен начальником штаба сухопутных войск страны.

Прославился российский генерал-полковник тем, что подвергся резкой критике со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова и бывшего главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина за военные неудачи в войне против Украины.

Еще в ноябре 2022 года Кадыров призвал к немедленным "тактическим и кадровым изменениям". Он также назвал Лапина "некомпетентным" после того, как российские войска отступили от Лимана на востоке Донецкой области в октябре 2022 года.

В частности, Кадыров обвинил его в том, что его "покрывает сверху руководство Генштаба". Он также утверждал, что генерала не было в городе Лисичанске, когда его захватили его войска. Впоследствии росСМИ сообщили о его увольнении с должности.

Год назад в России раскрыли имя генерала, который, вероятно, стал рекордсменом по потерянной технике. Тот при форсировании реки Северский Донец потерял батальонно-тактическую группу, то есть более 75 единиц техники. Им оказался генерал-полковник Александр Лапин.