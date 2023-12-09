Венесуэла готовится к аннексии Гайаны: Мадуро назначил гауляйтера и одобрил новую карту

Николас Мадуро захотел оккупировать часть соседней страны. Пока Венесуэла не ворвалась в Гайану, однако друг Владимира Путина уже успел ратифицировать новую карту своего государства.

Николас Мадуро, недавно анонсировал аннексию Гайаны, подписал 6 указов. Диктатор уже успел объявить Эссекибо (регион соседней страны) "24 штатом" Венесуэлы.

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Что еще сделал Мадуро

Президент Венесуэлы создал "национальную высшую комиссию в защиту Эссекибо". Также он принял указ о создании "зоны комплексной обороны с тремя зонами комплексного развития". Помимо этого диктатор сформировал подразделение PDVSA в Эссекибо.

PDVSA – это государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, являющаяся монополистом в этой стране.

Капитан Алексис Родригес Кабельо стал гауляйтером. Этого бывшего командующего армией Венесуэлы Мадуро назначил руководить оккупационной администрацией Эссекибо.

Венесуэла, Гайана и ее регион Эссекибо / Фото из Википедии

Напомним, что Мадуро провел в Венесуэле так называемый "референдум". Согласно его результатам, 95% местных жителей якобы поддержали идею относительно "присоединения" Эссекибо.

Что говорят о ситуации в Южной Америке

Политолог Тарас Загородний недавно в разговоре с 24 Каналом отметил, что у территориальных претензий Венесуэлы к Гайане может проследиться след Кремля. Это конфликт напрямую касается США, ведь Вашингтон рассматривал Венесуэлу как нефтяной резерв нефти, который может заменить Россию.

Похожее мнение высказал Михаил Подоляк. Советник главы Офиса Президента Украины напомнил, что Россия инвестирует очень много денег, чтобы разжигать мировые конфликты, потому что они выгодны для страны-агрессорки.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко не исключил, что Венесуэла проигнорирует нормы международного права и все же нападет на соседнюю страну. Тогда Гайану никто не сможет защитить, потому что в США началась предвыборная борьба.

, подконтрольные Мадуро пропагандистские СМИ назвали часть Гайаны "историческими землями" Венесуэлы. Это очень напоминает кремлевские нарративы по поводу оправдания вторжения России в Украину. Сама земля Эссекибо считается богатым нефтью регионом.