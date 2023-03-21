"Пригожин эффективно использует медиаресурс": чего добивается руководитель ЧВК "Вагнер"

Главарь незаконного ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не на шутку испугался контрнаступления ВСУ и написал истерическое письмо с мольбой о военной помощи к министру обороны России Сергею Шойгу, которого неоднократно критиковал последними словами.

Политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен предположил, что вряд ли Шойгу окажет помощь Пригожину. Об этом он сообщил 24 Каналу. Тем более, по его мнению, владелец ЧВК "Вагнер" постоянно провозглашает противоположные по содержанию заявления относительно руководства Минобороны.

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Ведет технологическую игру

Тизенгаузен напомнил, что Пригожин, используя "вагнеровцев", ругается на военное руководство России последними словами, а затем умоляет предоставить снаряды.

На самом деле, он ведет очень простую технологическую игру – если не Пригожин, не ЧВК "Вагнер", то никто. В информационном поле он рисует себя как последний форпост русской армии. Если "вагнеровцы" сдадут Бахмут, или если ЧВК "Вагнер" уничтожат, то все российская армия развалится,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, Пригожин очень эффективно использует медиаресурс, как и террорист Игорь Гиркин.

Борис Тизенгаузен о медийной активности Евгения Пригожина: смотрите видео

Пригожину можно будет дать медаль

Он обратил внимание на то, что Кадыров уже устранился от критики руководства российской армии, понимая, к чему все движется. А также политтехнолог уверен, что руководство Минобороны не простит Пригожину, как он с ними общался.

Пригожин в большинстве своем играет на Украину. Критикуя руководство армии России, он подрывает боевой дух российских мобилизованных и посылает им сигнал, мол, езжайте на фронт, там вами будут руководить дураки и вас там уничтожат,

– подчеркнул эксперт.

По мнению Бориса Тизенгаузена, если Пригожин доживет до победы Украины, можно ему дать символическую медаль, когда он будет сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

"Но вряд ли это его спасет и порадует", – заметил политтехнолог.

Евгений Пригожин и ЧВК "Вагнер": что известно

Российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский считает, что в России продолжается борьба за власть, Пригожин претендует на место в Кремле. По его мнению, Пригожин мечтает о расправе над генералами и политиками.

Болгарский журналист Христо Грозев заявил, что в России идет незаконченная гражданская война внутри силовой элиты. По его словам, "вагнеровцы" верят в подлинность конфликта между Пригожиным и Шойгу. По его словам, они поддерживают Пригожина и готовы пойти на Кремль, если с ним что-нибудь случится. Или у них снова отберут победу.

Аналитики Института изучения войны выразили мнение, что Пригожин, заявив о контрнаступлении ВСУ на 5 направлениях и призвав окупантов подготовиться к этому, вероятно, пытается создать предпосылки, чтобы объяснить поражения его наемников в Бахмуте. Они также предположили, что Пригожин "спрогнозировал" украинское контрнаступление, чтобы объяснить актуальность своих призывов к россиянам беречь боеприпасы и технику

Пригожин написал письмо главе Минобороны Шойгу, в котором утверждает, что "вагнеровцы" продолжают наступление на Бахмут, однако украинские войска готовят наступательные действия на конец марта и начало апреля. Поэтому он просит Шойгу принять все необходимые меры для того, чтобы избежать отрезания "вагнеровцев" от российских солдат, иначе это будет иметь негативные последствия для так называемой "спецоперации".