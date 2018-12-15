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      Конфликт Украины и России: две страны ЕС осудили Кремль

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      Польша и Словакия выразили поддержку Украины в борьбе против РФ
      Польша и Словакия выразили поддержку Украины в борьбе против РФ / Фото из открытых источников

      Польша и Словакия поддерживают Украину в контексте агрессивных действий Российской Федерации. Они подчеркивают, что агрессия Москвы является серьезной проблемой для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

      На этом отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович и его коллега из Словакии Мирослав Лайчак, передает Укринформ.

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      Ситуация в Украине и агрессивные действия России в отношении этой страны является сейчас главной проблемой для ОБСЕ,
      – заявил Чапутович.

      Польский дипломат отметил, что такого мнения придерживается и Словакия, которая в 2019 году будет председательствовать в ОБСЕ.

      По его словам, Польша и Словакия поддерживают территориальную целостность и демократичность в Украине.

      Кроме того, накануне Яцек Чапутович встречался с главой МИД Германии Гайко Маасом, который также выразил обеспокоенность агрессивными действиями РФ, в частности конфликтом в Азовском море.

      К слову, государственный департамент США настаивает, что за эскалацию конфликта в Керченском проливе отвечает только Россия. Поэтому любые обвинения Кремля в сторону Киева не имеют никаких оснований.

      Что известно о событиях в Азовском море?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море ОБСЕ Украина – Россия Новости России Словакия Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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