Конфликт Украины и России: две страны ЕС осудили Кремль

Польша и Словакия поддерживают Украину в контексте агрессивных действий Российской Федерации. Они подчеркивают, что агрессия Москвы является серьезной проблемой для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На этом отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович и его коллега из Словакии Мирослав Лайчак, передает Укринформ.

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Ситуация в Украине и агрессивные действия России в отношении этой страны является сейчас главной проблемой для ОБСЕ,

– заявил Чапутович.

Польский дипломат отметил, что такого мнения придерживается и Словакия, которая в 2019 году будет председательствовать в ОБСЕ.

По его словам, Польша и Словакия поддерживают территориальную целостность и демократичность в Украине.

Кроме того, накануне Яцек Чапутович встречался с главой МИД Германии Гайко Маасом, который также выразил обеспокоенность агрессивными действиями РФ, в частности конфликтом в Азовском море.

К слову, государственный департамент США настаивает, что за эскалацию конфликта в Керченском проливе отвечает только Россия. Поэтому любые обвинения Кремля в сторону Киева не имеют никаких оснований.

Что известно о событиях в Азовском море?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.