Конфлікт України та Росії: дві країни ЄС засудили Кремль

Польща та Словаччина підтримують Україну в контексті агресивних дій Російської Федерації. Вони наголошують, що агресія Москви є серйозною проблемою для Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

На цьому наголосив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович та його колега зі Словаччини Мірослав Лайчак, передає Укрінформ.

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Ситуація в Україні й агресивні дії Росії щодо цієї країни є зараз головною проблемою для ОБСЄ,

– заявив Чапутович.

Польський дипломат зазначив, що такої думки дотримується і Словаччина, яка в 2019 році головуватиме в ОБСЄ.

За його словами, Польща і Словаччина підтримують територіальну цілісність та демократичність в Україні.

Окрім того, напередодні Яцек Чапутович зустрічався з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, який також висловив стурбованість діями агресивними РФ, зокрема конфліктом в Азовському морі.

До слова, державний департамент США наполягає, що за ескалацію конфлікту в Керченській протоці відповідає лише Росія. Відтак будь-які звинувачення Кремля в бік Києва не мають жодних підстав.

Що відомо про події в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.