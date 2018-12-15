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      Конфлікт України та Росії: дві країни ЄС засудили Кремль

      2015 Читать новость на русском
      Польща та Словаччина висловили підтримку України в боротьбі проти РФ
      Польща та Словаччина висловили підтримку України в боротьбі проти РФ / Фото з відкритих джерел

      Польща та Словаччина підтримують Україну в контексті агресивних дій Російської Федерації. Вони наголошують, що агресія Москви є серйозною проблемою для Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

      На цьому наголосив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович та його колега зі Словаччини Мірослав Лайчак, передає Укрінформ.

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      Ситуація в Україні й агресивні дії Росії щодо цієї країни є зараз головною проблемою для ОБСЄ,
      – заявив Чапутович.

      Польський дипломат зазначив, що такої думки дотримується і Словаччина, яка в 2019 році головуватиме в ОБСЄ.

      За його словами, Польща і Словаччина підтримують територіальну цілісність та демократичність в Україні.

      Окрім того, напередодні Яцек Чапутович зустрічався з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, який також висловив стурбованість діями агресивними РФ, зокрема конфліктом в Азовському морі.

      До слова, державний департамент США наполягає, що за ескалацію конфлікту в Керченській протоці відповідає лише Росія. Відтак будь-які звинувачення Кремля в бік Києва не мають жодних підстав.

      Що відомо про події в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      ​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Словаччина Новини Росії Україна – Росія ОБСЄ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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