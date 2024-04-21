Подняли флаги и скандировали "Украина": нардеп рассказал, как голосовали за помощь в Конгрессе

Конгресс США 20 апреля проголосовал за помощь Украине. Украинский пакет предусматривает назначение ориентировочно 61 миллиард долларов ассигнований для Украины, союзников и пополнение арсеналов американской армии, а также предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Принятие этого решения было сверхважным для Украины. Однако и сами конгрессмены обрадовались, что помощь наконец будет одобрена. Подробно о том, как прошло голосование в Конгрессе, 24 Каналу рассказал Народный депутат Ярослав Железняк.

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Как прошло голосование за помощь Украине

Несмотря на то, что для американского конгресса принятие законопроектов – это вполне обычное событие, однако принятие помощи Украине было особенным. На это было несколько причин

"Это было не обычное событие для США. Голосование проходило в субботу, это было условно внеочередное заседание, потому что закончиться оно должно было еще 19 апреля. Более того, этот пакет имел большое значение даже для внутренней политики Соединенных Штатов", – отметил Ярослав Железняк.

Дело в том, что за принятием законопроектов следили не только те страны, которых непосредственно касалась помощь – Украина, Израиль и Тайвань – но и многие сами американцы. Один из законов касался нацбезопасности США, в частности запрета Тик Тока, поэтому это вызвало настоящий интерес у американского общества.

Это было незаурядное событие, конкретно это было заметно на нашем законопроекте. Потому что когда на второй из пяти минут голосования было понятно, что есть подавляющее большинство голосов, то многие конгрессмены достали украинские флаги, собрались условно у трибуны и начали скандировать "Ukraine". Председатель на заседании намекнул, что в Конгрессе запрещена демонстрация любых флагов других стран, но не скажу, что это останавливало конгрессменов,

– рассказал нардеп.

Из четырех голосований за законопроекты 20 апреля, именно на украинском вопросе у конгрессменов появился видимый подъем.

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