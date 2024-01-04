В эту игру можно играть вдвоем: как Байден может заставить республиканцев поддержать помощь Украине

Несмотря на готовность администрации Джозефа Байдена пойти на компромисс с республиканцами в усилении миграционного законодательства, последние довольно неохотно принимают это предложение. Поэтому решение о помощи Украине задерживается вплоть до конца действия временного бюджета США.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он считает, что у Белого дома есть рычаг влияния, который сможет сделать республиканцев более сговорчивыми относительно миграционной реформы.

Смотрите также Станет "смертью" для Республиканской партии: возможна победа Трампа на выборах пугает чиновников

Примут ли США помощь Украине

Работа по принятию 111-миллиардного законопроекта, в который включена и помощь Украине на 2024 год, продолжается, и вероятность положительного для Украины решения далеко не нулевая. Правда, оно может затянуться во времени.

"Стороны ведут переговоры, пытаясь достичь какого-то консенсуса. Республиканцы, конечно же, будут до конца выкручивать руки (демократам – 24 Канал), но это создает проблемы и для них самих", – отметил Рейтерович.

Во-первых, политический кризис в США разжигает внутриреспубликанские противоречия, которые уже достаточно заметны широкой публике. Дело в том, что для части республиканцев Дональд Трамп является отрицательным персонажем. Поэтому в случае, если он решительно выступит против компромисса с демократами, умеренные республиканцы могут в противовес ему согласиться с предложениями Байдена.

Объяснение: в Сенате, верхней палате Конгресса США, где сейчас рассматривают законопроект Байдена, демократы имеют большинство (51 конгрессмен против 49). Однако в нижней Палате представителей большинство имеют республиканцы (221 конгрессмен против 213). Соответственно, самая большая сложность для демократов состоит в том, чтобы получить поддержку именно в Палате представителей.

Для этого им хватило бы 5 республиканцев, которые согласились бы с предложениями Байдена. Однако в вопросе о более жестких условиях для миграции республиканцы демонстрируют жесткую партийную дисциплину и не поддерживают законопроект Байдена, пока большинство их конгрессменов из обеих палат за это не выступят.

Во-вторых, в Соединенных Штатах продолжается бюджетный кризис. Несмотря на то, что расходы на 2024 год должны были принять еще в октябре, по состоянию на сегодняшний день США живут исключительно на средства временного бюджета, деньги в котором рассчитаны до 19 января. И именно на этой проблеме могут сыграть демократы в случае отсутствия уступок республиканцев.

Я убежден, что администрация Байдена не будет такой же лояльной временному бюджету, как это было в 2023 году. Здесь Байден может показать свои навыки "тафгая" (жесткого парня – 24 Канал) и заставить республиканцев принять его условия, поставив следующий бюджет в зависимости от помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также решение вопроса мексиканской границы.

– допустил Рейтерович.

В таком случае ответственными за непринятие бюджета США на 2024 год будут республиканцы, длительно блокировавшие предложение Байдена, готового идти на компромиссы. Именно поэтому можно спрогнозировать, что торги между партиями будут очень напряженными, но в конце этого процесса законопроект с помощью для Украины все же будет принят. И уже после этого каждая из сторон будет делать вид, что именно она сумела решить этот политический кризис и разблокировать помощь иностранным партнерам США.

Какие еще события происходят внутри США