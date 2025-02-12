"Вы забыли о войне": Михайлова резко высказалась о контрактах для 18 – 24-летних

Алина Михайлова жестко раскритиковала государственную инициативу с заключением контракта для парней и девушек 18 –24 лет. Она уверена: такая новация несправедлива по отношению к людям, которые воюют давно. И в целом смещает акценты.

Снижение мобилизационного возраста пока не планируют, впрочем, юноши и девушки 18 – 24 лет смогут получить миллионы, если подпишут контракт с ВСУ. Не все военные оценили такую идею положительно. Позицию Алины Михайловой передает 24 Канал со ссылкой на пост руководительницы медицинской службы "Ульф".

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Что написала Алина Михайлова о "Контракте 18 – 24"

Военный медик отметила: когда она мобилизовалась, то не получала зарплату в течение пяти месяцев. Такие проблемы есть и сейчас, ведь есть бойцы, которые не получили выплаты за ранения. Некоторые судятся за компенсацию погибшего побратима.

Однако "на 12-м году войны вдруг находятся миллиарды", чтобы привлечь новых людей.

Это не контракт, это война. Или вы забыли? Вместо того, чтобы достойно оценить тех, кто уже стоит в строю, кто рискует жизнью с 2014 или 2022 года, государство просто игнорирует их потребности. Те, кто с первых дней войны взяли в руки оружие, отложили жизнь на потом, – сегодня оказались за бортом. Их лояльность воспринимается как должное. Их молчание – как знак согласия.

Михайлова убеждена: такие действия государства являются не просто несправедливыми – они дискриминируют других защитников. И подменяют экзистенциальный смысл войны за независимость идеей о выгодном контракте.

"Этим приказом подменяется сам смысл военной службы в воюющей стране. Это больше не о защите страны, это о выгодном контракте. Бизнес. Работа с высокой зарплатой. Возможно, это нормально для другой страны, где армия – это просто очередной карьерный выбор. Где ты сознательно подписываешь контракт, получаешь выплаты, соцзащиту и в любой момент можешь решить – оставаться или уходить. Но здесь не та ситуация. Здесь не контрактная армия мирного государства. Здесь война за существование страны. Мы же так и говорим по телевизору, правда? Тогда почему подход к армии – как будто это очередной бизнес-проект?" – возмущена военная.

Она напомнила, что в 2014-м и в 2022-м годах люди шли на войну "в шлепанцах и с дедовскими ружьями" и "в джинсах и кроссовках". Тогда добровольцы понимали, что не имеют другого выбора и надо защитить свою землю, иначе Украины не будет.

(Они) понимали, что это не о деньгах. Это о Родине. И сегодня нам говорят, что можно было подождать, подписать контракт и пойти воевать на год за миллион? Что теперь это выбор – идти или не идти? Если бы этот выбор был в 2022-м, мы бы эту войну проиграли еще тогда. Здесь не может быть бизнес-составляющей. Здесь критическая необходимость защищать свою землю здесь и сейчас. Поэтому логичный вопрос: какого черта получается так, что те, кто ушел раньше, теперь в худшем положении? Где их гарантии, где их социальная защита, где их справедливая надбавка за выслугу? Где ответ на вопрос: "а когда мы отдохнем?"

– спросила Михайлова.

По словам защитницы, людям, которые уже на фронте, следует дать четкое понимание будущего. В том числе сроки демобилизации. А еще было бы хорошо дать им надбавку за выслугу лет в размере 50% – "если уж армия стала контрактной и вопрос мотивации перевели в плоскость финансов".

Боец подытожила: нельзя продавать военную службу как обычный рынок труда, если есть различие между теми, кто только идет служить, и теми, кто на фронте давно. Поскольку армия – это не вакансия, это общее дело. Нужно ценить тех, "кто уже тянет эту войну на себе".

Если мы действительно строим контрактную армию – тогда все должны получать справедливые условия, а не выборочные "плюшки" для тех, кто пришел в "правильное" время. Если же мы воюем за выживание государства – тогда система должна ценить всех, кто взял на себя эту ответственность, а не выставлять это как "работу на год",

– написала она.

МО отреагировало на критику со стороны военных

Интересно, что в Минобороны сначала говорили о том, что "плюшки" получат парни и девушки 18 – 24 лет.

Но впоследствии уточнили, что получить миллион смогут и добровольцы до 25 лет, которые присоединились к армии еще до нововведений. Вероятно, это стало ответом на критические замечания со стороны действующих военных.