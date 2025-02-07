Это не мобилизация, – Зеленский о новых контрактах для молодежи в возрасте 18 – 24 лет

В Украине планируют привлечь в армию большее количество молодежи. Речь идет о специальном одногодичном контракте для людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом президент Украины рассказал в пятницу, 7 января, в интервью Reuters, передает 24 Канал. Владимир Зеленский отмечает – это не мобилизация.

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Что известно о нововведениях

По словам президента, над контрактом для молодежи работают опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны Украины. Вариант будет доступным для желающих присоединиться.

Есть специальный контракт, будет много преимуществ... Также очень высокое денежное обеспечение. Детали будут обнародованы вскоре, в ближайшие дни,

– сказал он.

Напомним, народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что сейчас в парламенте не зарегистрировано законопроектов по снижению призывного возраста. Он отметил, что разговоры об этом вопросе – "исключительно политические дискуссии".

Женщины могут становиться на воинский учет только по собственному желанию, их принудительная мобилизация не предусмотрена. Чтобы избежать политических манипуляций, в Раде решили законодательно закрепить этот принцип.