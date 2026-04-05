Имело ли влияние контрнаступление на Днепропетровщине на Покровск и Гуляйполе?

Ситуацию на Александровском направлении можно описать выражением "между двух огней". В начале контратаки Сил обороны почти половина всех боевых столкновений на фронте была сосредоточена в районах Покровска и Гуляйполя.

Офицер отдела коммуникаций 7 корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Лефтер, который сейчас отвечает за оборону на Покровском направлении, в комментарии 24 Канала заявил, что контратака на Днепропетровщине не повлияла на их зону ответственности. В то же время, по его словам, российские войска продолжают наступательные действия и стягивают резервы.

Противник продолжает подтягивать свежие резервы в районы Гришино и Доброполье, пытаясь компенсировать дефицит живой силы на переднем крае. Враг рассматривает Покровск как узловую точку для дальнейшего накопления сил. Их цель – закрепиться на восточных рубежах для дальнейшего продвижения в сторону Гришино. Однако по состоянию на сейчас эти попытки мы останавливаем,

– подчеркивает Лефтер.

Он также отметил, что Покровск остается одним из ключевых приоритетов для России. В то же время есть признаки того, что часть ресурсов, которые могли быть направлены на захват города, враг вынужден использовать на других направлениях.

"Можем предположить, что гипотетически, те ресурсы, которые противник планировал привлечь для финального рывка на Покровск, пока остаются связанными на Запорожье. И враг вынужден был выбирать между двумя амбициями, не имея достаточного кулака для одновременного успеха на обоих векторах", – говорит Лефтер.

Что касается ситуации на Гуляйпольском направлении, то, по словам военных, она также не претерпела значительного влияния на тактическом уровне. Как пояснил командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов "Перун", здесь действует другая российская группировка.

Впрочем, в более широком контексте контратака на Александровском направлении все же повлияла на планы противника, в частности в Запорожской области, усложнив реализацию его наступательных замыслов.

Какова ситуация в районе Покровска и Гуляйполя сейчас?