Чи мав вплив контрнаступ на Дніпропетровщині на Покровськ і Гуляйполе?

Ситуацію на Олександрівському напрямку можна описати виразом "між двох вогнів". На початку контратаки Сил оборони майже половина всіх бойових зіткнень на фронті була зосереджена в районах Покровська та Гуляйполя.

Офіцер відділу комунікацій 7 корпусу Десантно-штурмових військ Сергій Лефтер, який нині відповідає за оборону на Покровському напрямку, у коментарі 24 Каналу заявив, що контратака на Дніпропетровщині не вплинула на їхню зону відповідальності. Водночас, за його словами, російські війська продовжують наступальні дії та стягують резерви.

Противник продовжує підтягувати свіжі резерви в райони Гришиного та Добропілля, намагаючись компенсувати дефіцит живої сили на передньому краї. Ворог розглядає Покровськ як вузлову точку для подальшого накопичення сил. Їхня мета – закріпитися на східних рубежах для подальшого просування в бік Гришиного. Проте станом на зараз ці спроби ми зупиняємо,

– підкреслює Лефтер.

Він також наголосив, що Покровськ залишається одним із ключових пріоритетів для Росії. Водночас є ознаки того, що частину ресурсів, які могли бути спрямовані на захоплення міста, ворог змушений використовувати на інших напрямках.

"Можемо припустити, що гіпотетично, ті ресурси, які противник планував залучити для фінального ривка на Покровськ, наразі залишаються зв’язаними на Запоріжжі. І ворог змушений був обирати між двома амбіціями, не маючи достатнього кулака для одночасного успіху на обох векторах", – каже Лефтер.

Щодо ситуації на Гуляйпільському напрямку, то, за словами військових, вона також не зазнала значного впливу на тактичному рівні. Як пояснив командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов "Перун", тут діє інше російське угруповання.

Втім, у ширшому контексті контратака на Олександрівському напрямку все ж вплинула на плани противника, зокрема у Запорізькій області, ускладнивши реалізацію його наступальних задумів.

