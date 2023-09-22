Успешное уничтожение вражеской артиллерии: каковы принципы эффективной контрбатарейной борьбы
Украинские армейцы успешно уничтожают артиллерию оккупантов. Но это удается благодаря нескольким факторам.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов, отметив, что ВСУ активно пересаживают россиян из самоходных артиллерийских установок на прицепные.
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У оккупантов не так много самоходной артиллерии на хранении. А прицепную артиллерийскую установку легче подавить и уничтожить.
Она открыто расположена и менее маневрена, чем самоходная. Больше времени нужно находиться на огневой позиции,
– подчеркнул Жданов.
Также на эффективное уничтожение вражеского оружия оказывает влияние и увеличение количества беспилотников. Украинские аэроударные подразделения, которые формируют и снабжают дронами, делают свою работу вместе с артиллерией ВСУ. БПЛА корректируют ее наведение. А это повышает эффективность работы пушек. Или же украинские защитники применяют беспилотники как дроны-камикадзе.
"Они наравне с артиллерией уничтожают артиллерийские системы", – сказал военный эксперт.
Как ВСУ успешно уничтожают российскую артиллерию: смотрите видео
Потери врага: последнее
- Россия несет бешеные потери на войне против Украины. Только за минувшие сутки, 21 сентября, украинские защитники ликвидировали 480 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 274 950 солдат.
- Кроме того, в течение 21 сентября наши военные уничтожили 6 вражеских танков, 8 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем. Уменьшилось у россиян на 4 РСЗО, 8 БПЛА оперативно-тактического уровня. А еще – на 20 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами. Уничтожили ВСУ 1 единицу российской спецтехники и сбили 38 крылатых ракет оккупантов.
- Захватчики уничтожают своих же военных. Так украинские армейцы зафиксировали на видео, как россияне добивали своих же "товарищей" из системы "Сонцепек".