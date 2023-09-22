Успешное уничтожение вражеской артиллерии: каковы принципы эффективной контрбатарейной борьбы

Украинские армейцы успешно уничтожают артиллерию оккупантов. Но это удается благодаря нескольким факторам.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов, отметив, что ВСУ активно пересаживают россиян из самоходных артиллерийских установок на прицепные.

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У оккупантов не так много самоходной артиллерии на хранении. А прицепную артиллерийскую установку легче подавить и уничтожить.

Она открыто расположена и менее маневрена, чем самоходная. Больше времени нужно находиться на огневой позиции,

– подчеркнул Жданов.

Также на эффективное уничтожение вражеского оружия оказывает влияние и увеличение количества беспилотников. Украинские аэроударные подразделения, которые формируют и снабжают дронами, делают свою работу вместе с артиллерией ВСУ. БПЛА корректируют ее наведение. А это повышает эффективность работы пушек. Или же украинские защитники применяют беспилотники как дроны-камикадзе.

"Они наравне с артиллерией уничтожают артиллерийские системы", – сказал военный эксперт.

Как ВСУ успешно уничтожают российскую артиллерию: смотрите видео

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