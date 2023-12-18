Иначе это будет шоу, а не война, – Залужный ответил на слухи о контрнаступлении на 2024 год
Источник:"РБК-Украина"
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины прокомментировал слухи о якобы новом контрнаступлении украинских защитников. Он также высказался по поводу текущей ситуации, которая сейчас на фронте
Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеет план контрнаступления на 2024 год.
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Реакция Главнокомандующего ВСУ на слухи
Немецкое издание Welt 15 декабря обнародовало информацию, что Залужный планирует новое контрнаступление на 2024 год, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы. Главнокомандующий ВСУ ответил на эти слухи.
Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае,
– прокомментировал Залужный.
В издании также обратили внимание, что до сих пор много бронированной техники, которую Украине обещали союзники, не использовано, а часть вообще еще не доехала.
Прослушивание Залужного: что известно
- 17 декабря в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного нашли "прослушку". Служба безопасности Украины впоследствии сообщила, что устройство было обнаружено не непосредственно в кабинете генерала, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы. В СБУ также сообщили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено.
- В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело по статье о незаконных приобретениях, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.
- Позже Валерий Залужный прокомментировал сообщение о найденной накануне "прослушке" в его кабинете. Он рассказал, что 18 декабря ему предстояло переехать туда для дальнейшей работы в 7 утра.
- Главнокомандующий ВСУ также добавил, что это помещение не является его основным кабинетом и уже достаточно долгое время не использовалось. Главнокомандующий имеет несколько мест работы. Залужный не считает, что оттуда могла произойти утечка информации, составляющей государственную тайну. Промежуток между работой был значительный.