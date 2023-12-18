Иначе это будет шоу, а не война, – Залужный ответил на слухи о контрнаступлении на 2024 год

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины прокомментировал слухи о якобы новом контрнаступлении украинских защитников. Он также высказался по поводу текущей ситуации, которая сейчас на фронте

Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеет план контрнаступления на 2024 год.

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Реакция Главнокомандующего ВСУ на слухи

Немецкое издание Welt 15 декабря обнародовало информацию, что Залужный планирует новое контрнаступление на 2024 год, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы. Главнокомандующий ВСУ ответил на эти слухи.

Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае,

– прокомментировал Залужный.

В издании также обратили внимание, что до сих пор много бронированной техники, которую Украине обещали союзники, не использовано, а часть вообще еще не доехала.

Прослушивание Залужного: что известно