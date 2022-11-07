Хлань допускает, что россияне готовят большую ловушку для ВСУ, но не в Херсоне

Вооруженные Силы Украины продолжают деоккупацию наших населенных пунктов и продвигаются по территории Херсонской области. Существует версия о том, что российские захватчики могут готовить какую-нибудь ловушку в Херсоне.

Об этом 24 каналу сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он считает, что российским оккупантам вообще нет никакой логики в том, чтобы содержать Херсон.

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Готовятся ли оккупанты к уличным боям в Херсоне

Хлань отметил, что есть теории о том, что действия россиян являются провокацией на наступление, будто бы они готовят ловушку и уличные бои именно по Херсону. Визуально, действительно, там наблюдаются пустые улицы и то, что оккупантов нет на блокпостах.

Но ведь надо понимать, что в сам город Херсон никто не будет идти с уличными боями. Вообще сам Херсон расположен немного в стороне от Антоновского моста и стратегических их переправ.

– заявил депутат Херсонского облсовета.

По его словам, даже сами оккупанты, когда зашли в Херсонскую область и дошли до Антоновского моста, перейдя его, не заходили даже в город Херсон. Россияне сразу наступали на Николаев и дошли почти до Вознесенска. А в Херсон они вошли уже на третий или четвёртый день.

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В чем может состоять ловушка россиян

Хлань считает, что оккупантам вообще нет никакой логики в том, чтобы удерживать Херсон. Потому что он будет расположен в стороне от логистических маршрутов.

Почему ловушка именно в Херсоне!? Нет, сейчас линия фронта там, где оккупант очень существенно укрепился за это время. Он там построил достаточно значительные фортификационные сооружения,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

Он отметил, что если речь идет о контрнаступлении ВСУ, то сейчас идет вопрос о прорыве линии обороны оккупантов. Ведь за ней нет столь большого расположения врага. Поэтому планирование наших защитников относительно контрнаступательных действий абсолютно правильно.

То, что оккупант нагнетает по уличным боям, я думаю, это просто такая пропагандистская история для того, чтобы спровоцировать отток людей именно из города Херсона,

– отметил Хлань.

По его мнению, то же можно сказать и об отключении света. Потому что разрушив линии электропередач, россияне фактически оставили Херсон и еще 10 населенных пунктов без света, воды и связи. То есть, все эти действия направлены на то, чтобы спровоцировать массовую депортацию людей из Херсона.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко