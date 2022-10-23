На левом берегу коллаборанты и оккупанты "сворачивают" свою деятельность: о чем это свидетельствует

Наши воины продолжают продвижение по территории Херсонской области. Даже на левом берегу гражданские администрации оккупантов и коллаборантов уже "сворачивают" свою деятельность.

Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что такие действия оккупантов на Херсонщине могут быть просто паникой, которая передается.

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Россияне вывезли служащих и детей

Молчанов отметил, что захватчики принудительно эвакуируют служащих, которые работают на контролируемых россиянами предприятиях. Такие мероприятия осуществляются и в отношении части врачей. Также оккупанты вывезли всех детей из интернатов, в частности, в оккупированный Крым.

Есть уже случаи жалоб родителей, которые отдали детей в школы по российским программам, там, где еще каникулы не объявлялись, то есть на левом берегу. Жалобы о том, что их тоже просто хватают на уроках и вывозят в Крым или дальше даже, не сообщая родителям,

– рассказал херсонский активист.

То есть, заметил он, эти родители сейчас находятся в панике. Хотя раньше их предупреждали о том, чтобы они не отдавали своих детей в российские школы.

Молчанов рассказал о ситуации в Херсоне и вероятном "сворачивании" деятельности оккупантов на левобережье: смотрите видео

У оккупантов паника даже на левом берегу

Молчанов рассказал, что в целом пока рано говорить о каком-то коллапсе на левом берегу в Херсонской области.

Но такое впечатление, что даже на левом берегу гражданские администрации оккупантов и коллаборантов "сворачивают" свою деятельность определенным образом,

– сказал активист.

По его словам, это может быть просто паникой, которая передается. Но на правом берегу можно сказать, – уже все. То есть там остается российская армия и очень изувеченный, ограбленный и ободранный Херсон. И так же села.

Сможет ли Херсон сейчас возобновить хоть какую-то деятельность для того, чтобы город не погрузился в безвластие, хаос, преступность, голод и холод, – я не знаю,

– сказал Молчанов.

Он добавил, что все сейчас напряжены и ожидают освобождения. Но у российских войск еще две линии обороны перед Херсоном. Поэтому все ожидают, по крайней мере, что вскоре будут освобождены Снегиревка, Качкаровка, Саблуковка и линия сел от Новопетровки до Киселевки в Николаевской области.

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