Для чего россияне подрывают все мосты в Херсонской области: предположение Костенко

Российские оккупанты продолжают взрывать мосты на правобережье Херсонщины. В частности, известно о том, что разрушены Тягинский и Дарьевский мосты, а также мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал.

Часть войск русские отводят на другие рубежи. Об этом 24 каналу народный депутат Украины, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко.

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Оккупанты не задержатся на правом берегу

По мнению Костенко, захватчики перемещаются на другие позиции, поэтому пытаются разбить за собой мосты и переправы. Нет сомнений, что ВСУ не дадут россиянам надолго задержаться на правом берегу Херсона.

"Я думаю, что они сделают все, чтобы оккупанты как можно быстрее вышли из правобережья", – заметил Роман Костенко.

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