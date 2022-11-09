Для чего россияне подрывают все мосты в Херсонской области: предположение Костенко
Российские оккупанты продолжают взрывать мосты на правобережье Херсонщины. В частности, известно о том, что разрушены Тягинский и Дарьевский мосты, а также мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал.
Часть войск русские отводят на другие рубежи. Об этом 24 каналу народный депутат Украины, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко.
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Оккупанты не задержатся на правом берегу
По мнению Костенко, захватчики перемещаются на другие позиции, поэтому пытаются разбить за собой мосты и переправы. Нет сомнений, что ВСУ не дадут россиянам надолго задержаться на правом берегу Херсона.
"Я думаю, что они сделают все, чтобы оккупанты как можно быстрее вышли из правобережья", – заметил Роман Костенко.
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Что происходит в Херсоне: последние новости
- Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что они вынужденно покидают Херсон. Войска отводят на левый берег Днепра. Все привыкли к тому, что оккупанты часто врут, поэтому к такой информации следует относиться осторожно.
- Накануне из Херсонской ОГА исчез российский флаг-тряпка. В то же время само здание захватчики уже некоторое время не использовали, опасаясь за свою безопасность.
- Пропагандистские СМИ сообщили, что в ДТП погиб один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов. В Кремле его считали заместителем гауляйтера Сальдо. Его смерть пока не подтверждена.
- В разных телеграм-каналах появилась информация, что следует ожидать хороших новостей из Снигиревки Баштанского района Николаевской области, граничащей с Херсонской областью. Именно освобождение этого населенного пункта откроет ВСУ путь на Херсон. Официальной информации о поднятии украинского флага пока нет. Также пока неизвестно, удалось ли защитникам полностью зачистить местность от оккупантов.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сообщение россиян об отступлении из Херсона – ложь. По его данным, Россия наоборот взимает в регион дополнительные резервы.