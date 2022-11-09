Частину військ росіяни відводять на інші рубежі. Про це 24 каналу народний депутат України, секретар оборонного комітету Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко.

Варте уваги "Бавовна" прилетіла в кафе, росіяни "розлетілися", – Хлань розповів про ситуацію у Херсоні

Окупанти не затримаються на правому березі

На думку Костенка, загарбники переміщаються на інші позиції, тож намагаються розбити за собою мости й переправи. Немає сумнівів, що ЗСУ не дадуть росіянам надовго затриматися на правому березі Херсонщини.

"Я думаю, що вони зроблять усе, аби окупанти якнайшвидше вийшли з правобережжя", – зауважив Роман Костенко.

Військовий сказав, чи Путін справді здає Херсон: дивіться відео

Що відбувається у Херсоні: останні новини