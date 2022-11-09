Частину військ росіяни відводять на інші рубежі. Про це 24 каналу народний депутат України, секретар оборонного комітету Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко.
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Окупанти не затримаються на правому березі
На думку Костенка, загарбники переміщаються на інші позиції, тож намагаються розбити за собою мости й переправи. Немає сумнівів, що ЗСУ не дадуть росіянам надовго затриматися на правому березі Херсонщини.
"Я думаю, що вони зроблять усе, аби окупанти якнайшвидше вийшли з правобережжя", – зауважив Роман Костенко.
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Що відбувається у Херсоні: останні новини
- Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що вони вимушено залишають Херсон. Війська відводять на лівий берег Дніпра. Усі звикли до того, що окупанти часто брешуть, тому до такої інформації слід ставитися обережно.
- Напередодні з Херсонської ОДА зник російський прапор-ганчірка. Водночас саму будівлю загарбники вже якийсь час не використовували, побоюючись за свою безпеку.
- Пропагандистські ЗМІ повідомили, що у ДТП загинув один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стрємоусов. У Кремлі його вважали заступник гауляйтера Сальдо. Його смерть наразі не підтверджена.
- У різних телеграм-каналах з'явилася інформація, що слід чекати добрих новин зі Снігурівки Баштанського району на Миколаївщині, що межує з Херсонською областю. Саме звільнення цього населеного пункту відкриє ЗСУ шлях на Херсон. Офіційної інформації про підняття українського прапора наразі немає. Також поки невідомо, чи вдалось захисникам повністю зачистити місцевість від окупантів.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що повідомлення росіян про відступ із Херсона – брехня. За його даними, Росія навпаки стягує у регіон додаткові резерви.